23.02.2017 16:30:25

Başkan Gürsoy'dan hasta ve yaşlılara ziyaret

Bitlis'in Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, ilçedeki yaşlı ve hastaları ziyaret etti.

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Bitlis'in Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, ilçedeki yaşlı ve hastaları ziyaret etti.Belediye Başkanı Necati Gürsoy, fırsat buldukça ilçedeki yaşlı ve hasta vatandaşları ziyaret ederek, onlara moral veriyor. Başkan Gürsoy, ziyaretlerde yaşlı ve hasta vatandaşların taleplerini de dinleme imkanı buldu.Başkan Gürsoy, hasta ve yaşlıları her fırsatta ziyaret ettiklerini ifade ederek, "Belediyedeki yoğun mesaimin arasında yaşlılarımızı ve hastalarımızı unutmuyoruz. Fırsat buldukça mutlaka ilçemizdeki hasta ve yaşlıları evlerinde ve hastanede ziyaret ederek, moral vermeye gayret ediyorum. Her zaman halkımızın iyi gününde olduğu gibi kötü günlerinde de yanlarında oluyoruz. Allah sevdiği kuluna dert verir. Hiç şüpheniz olmasın derdi veren dermanı da verir. Sizlere olan saygımız ve sevgimiz sonsuzdur. Siz değerli vatandaşlarımıza hizmet etmek adına gece gündüz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bize dua edin yeter. Hayır dualarınız sayesinde bu güzel ilçemize ve bu ilçenin değerli insanlarına daha çok hizmet edeceğiz" dedi.Vatandaşlar da, ziyaretlerinden dolayı memnuniyet duyduklarını ifade ederek, Başkan Necati Gürsoy'a teşekkür ettiler.