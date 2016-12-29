29.12.2016 12:04:43

Başkan Güneş Almanya'da Zonguldak'lılar derneğini ziyarette bulundu

Saltukova Belediye Başkanı Zerrin Güneş Almanya Zonguldaklılar Derneğini ziyaret etti. Başkan Güneş burada yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

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Saltukova Belediye Başkanı Zerrin Güneş Almanya Zonguldaklılar Derneğini ziyaret etti. Başkan Güneş burada yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.Ziyaretle ilgili bir konuşma yapan Başkan Güneş; "Çok kıymetli hemşehrilerim, çok kıymetli gurbetçilerimiz. Bu Aralık ayının son günlerinde sizlerle beraber olmak istedim. Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Saygılarımı sevgilerimi gönderiyorum. Türkiye'den gelirken o eşsiz Zonguldakımızın dağlarından, denizlerinden, analarından, babalarından, bacılarından eşlerinden sonsuz selamlar getirdim. Allah izin verirse Cuma günü yine burada Zonguldaklılar Derneğinde bir toplantımız olacak. Bu gerçekleştireceğimiz toplantıya müsait olan siz değerli hemşehrilerimizi bekliyoruz. En güzel şekilde sizlerle hasbıhal edip, özlem gidermeye çalışacağız. Gelemeyenler için de ben buradan 2017 yılının güzelliklere, hayırlara vesile olmasını diliyorum. Anaların ağlamadığı, şehitlerin olmadığı, güzel bir yıl olsun hepimiz için inşallah. Cuma günü geldiğinizde sizlerle bol bol sohbet etme fırsatı buluruz. Ben buradan bizleri en güzel şekilde karşılayan Zonguldaklılar derneği yönetim kuruluna ve burada bulunan bütün arkadaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah bu birlik ve beraberliğimiz en güzel şekilde devam eder" dedi.