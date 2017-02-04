04.02.2017 13:53:25

Başkan Gültekin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi

AK Parti Mezitli İlçe Başkanı İhsan Gültekin, Mersin Şehir Hastanesi'nin açılışı için Mersin'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

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AK Parti Mezitli İlçe Başkanı İhsan Gültekin, Mersin Şehir Hastanesi'nin açılışı için Mersin'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.Türkiye'nin ilk şehir hastanesi olan Mersin Şehir Hastanesi'nin açılışı için Mersin'e gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mersin Valiliği ziyaretinde bir araya gelen AK Parti Mezitli İlçe Başkanı Gültekin, Erdoğan kısa bir sohbet gerçekleştirme şansı buldu.Öte yandan, oldukça kalabalık bir grupla açılışa katılan AK Parti Mezitli Teşkilatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.Açılışın ardından programı değerlendiren Başkan Gültekin, "Mersin olarak şehir hastanemizin açılışına resmi kayıtlara göre 48 bin, gayri resmi olarak yaklaşık 70 bin kişi katılım sağladı. Bunun yaklaşık 10 bin kadarını Mezitli İlçe Teşkilatımız oluşturdu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına hazırlıklı çıkarak, açılışımızı sorunsuz atlatmanın sevincini yaşıyoruz. Mersinlileri hiçbir zaman yalnız bırakmayan Sayınn Cumhurbaşkanıma, Sayın Başbakanıma, Sayın Bakanlarıma ve Sayın Vekillerime böyle devasa bir hastaneyi Mersinimize kazandırdıkları için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. İl başkanıma ve muhteşem çalışması ile organizasyonun en başarılı teşkilatı olan Mezitli ilçe teşkilatıma, kadın kollarıma, gençlik kollarıma, mahalle başkanlarım ve komitelerine, dava için hiç durmadan koşan Mezitlili hemşerilerime çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.