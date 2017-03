02.03.2017 10:34:42

Başkan Gülcüoğlu vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor

Mahalle ve esnaf ziyaretleri ile vatandaşla iç içe bir yönetim anlayışı sergileyen Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu vatandaşlarla her zaman iç içe olarak sorun ve talepleri dinlemeye büyük önem verdiklerini ifade etti.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Mahalle ve esnaf ziyaretleri ile vatandaşla iç içe bir yönetim anlayışı sergileyen Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu vatandaşlarla her zaman iç içe olarak sorun ve talepleri dinlemeye büyük önem verdiklerini ifade etti.Başkan Şinasi Gülcüoğlu, "Sık sık esnaf ve vatandaşlarımızı ziyaret ederek talep ve önerilerini dinlerken bizlerde belediye olarak çalışmalarımız hakkında bilgiler veriyoruz. Bu güne kadar halka iç içe birlik ve beraberlik içinde çalıştık. Hiçbir Vatandaşımızı mağdur etmeden gece gündüz demeden aynı şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yatırımlarımızı ve projelerimizi artırarak devam ettireceğiz. 7'den 70'e vatandaşlarımıza hizmet etmek için çalışıyoruz."" dedi.Sorunlara yerinde ve birlikte çözüm üretiyoruzHer gün farklı vesilelerle ile farklı mahallelerde vatandaşlarla buluştuklarını belirten Başkan Gülcüoğlu;" Biz Bünyan'da büyük bir aileyiz. Proje ve hizmetlerimizi de bu çerçevede ortak akılla belirliyoruz. Halkımızla her an iç içeyiz. Sürekli olarak mahallerde vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz.Onlar için neler yapabileceğimiz kendileriyle birlikte konuşuyor sorunlara yerinde çözüm buluyoruz" diye konuştu.Vatandaşlar ise "Başkanımızın kapısı herkese açık hiçbir zaman ulaşılamayan bir yönetici olmadı. Makamına gidiyoruz biz gitmesek kendisi sağ olsun sık sık ziyaretlerimize geliyor. Sokakta, çarşıda, pazarda mutlaka karşılaşıyoruz. Sıkıntılarımızı paylaşıyoruz "dediler.