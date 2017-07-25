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Başkan Gökçek, Mimarlar Odası'nı savcılığa şikayet etti
25.07.2017 21:33:52

Başkan Gökçek, Mimarlar Odası'nı savcılığa şikayet etti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Anıtkabir'deki imar planı düzenlemeleriyle ilgili vatandaşları gerçeklerle ilgisi olmayan bilgilerle kışkırttığı gerekçesiyle, Ankara Mimarlar Odası'nı savcılığa şikayet ettiklerini belirterek, 'Şimdi gitsinler orada açıklasınlar, insanları niye kışkırttıklarını' dedi.


Bir radyo programına bağlanan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, terör olayları nedeniyle 3 yıldır yapılamayan Uluslararası Ankara Festivali'nin bu yıl 29 Ağustos'ta başlayacağını belirterek, "Ortalık sakinleşince yapmaya karar verdik. Hasrete son verelim dedik. Cumartesi başlayıp, 9 gün sürecek. Çok kapsamlı, çok eğlenceli bir festival olacak. Özellikle çocuklar için bol bol eğlence alanları olacak. Hayvanat bahçesinde çok mutlu olacaklar. Özellikle tatile gidemeyenler için çok güzel olacak. Herkesi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Gökçek, Ankara Fuar Alanı'nda diğer hissedar kurumlarla anlaşma sağlanmasına ilişkin soru üzerine de, "Bir süredir anlaşma sağlayamadığımız bir konuydu. Şimdi Allah'a şükür taraflarla anlaşma sağladık. İhtilafın kalkmış olması, en çok bizi mutlu etti. Projede tadilat yapılacak. 8 Eylül'de ihale daveti çıkaracağız. Ekim ayında inşallah çalışmalara başlanacak ve 16 ay içinde de hizmete açılacak. Ankaralı vatandaşlarımız da büyük ve uluslararası bir fuar alanına kavuşmuş olacak" diye konuştu.

"İNSANLARI NİYE KIŞKIRTTIKLARINI SAVCIYA AÇIKLAYACAKLAR"

Başkan Gökçek, Ankara Mimarlar Odası'nın ortaya attığı "Anıtkabir imara açılıyor" iddialarıyla ilgili sorusuna, bu konunun ideolojik olarak ortaya atıldığını ve tamamen yalan yanlış bilgiler olduğunu ifade ederek, "Bu iddiaları ortaya atan, başta Mimarlar Odası ve onun peşinden giden CHP milletvekilleri ile diğerlerini dava ettik" dedi.

Anıtkabir çevresindeki binaların ilk sırasının sit alanına dahil olduğunu bildiren Gökçek ayrıca şu bilgileri verdi:

"Belediye Meclisi'nde, Milli Savunma Bakanlığının talebi üzerine, Fevzi Çakmak Caddesi ile Akdeniz Caddesi kesişiminde kalan ve halen askeri konut olarak kullanılan alandaki mevcut binaların imar planında tescil işlemi yaptık. Yıllar önce bu alana konut yapılırken kimsenin gıkı çıkmamış. İkinci olarak Muhafız Alayı'nın bulunduğu ve askerlerin kaldıkları, halı saha, lokal gibi bölümlerinin bulunduğu en alt kısımda kalan alanın da tescil edilmesi istendi, biz de onların talebine göre tescil ettik. Üçüncüsü, Muhafız Alayı Gazinosu'nun aşağısında bulunan Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'ne bakan yerde sit alanı içinde kalan 5-6 binayı Milli Savunma Bakanlığı, 2012'de imar planına dahil edip kamulaştırmamızı talep etti. Şimdi de bu kamulaştırmadan vazgeçtiklerini bildirerek yeni planda Anıtkabir alanı dışında tescil etmemizi talep ettiler. Biz de bu binaları bu sefer kamulaştırma alanından çıkardık. Burada herhangi bir şekilde rant yok. Kesinlikle yeni bir yapılaşma yok. Bir kaşık suda fırtına koparıyorlar."

Dün yine Mimarlar Odası Başkanı Tezcan Karakuş Candan'ın basın toplantısı yaparak, "Burası ilerde imara açılabilir" gibi sözler söylediğini de belirten Gökçek, "Tamamen provokasyon. Bir de Atatürk sevgisinin sadece kendilerine aitmiş gibi konuşup insanları ayağa kaldırmak istiyorlar. Zaten savcılığa verdik. Sadece söylemekle olmaz. İnsanları niye kışkırttıklarını savcıya açıklayacaklar. Şimdi gitsinler orada açıklasınlar, insanları niye kışkırttıklarını" dedi.

"TBMM ÖNÜNE DE BİR ANIT YAPACAĞIZ"

Başkan Gökçek, geçtiğimiz günlerde, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde açılışı yapılan 15 Temmuz Şehitler Anıtı ile ilgili soruya da, "Sayın Cumhurbaşkanımız, 15 Temmuz'un yıl dönümünde anıtlar yapılmasını istemişti. Biz de kendisine seçenekler sunduk. Kendisini de bu yaptığımız ve açılışını gerçekleştirdiğimiz projeyi seçmişti. Anıtı yapmak için sadece 25 günümüz vardı. Cumhurbaşkanımız, yetiştirip yetiştiremeyeceğimizi sordu. Biz de Allah'a şükür yetiştirdik. Bu bir rekordur. Bu kadar kısa sürede mermerlerin kesilip yerleştirilmesi, figürlerinin konulması büyük başarıdır. Dünyadaki sayılı anıtlardan biri oldu. İnanılmaz da ziyaretçi akını var. Yaptığımız katkılardan dolayı gurur duyuyorum, ekip arkadaşlarıma da teşekkür ediyordum" cevabını verdi.

Gökçek, şimdi de TBMM önüne bir şehitler anıtı yapılacağını bildirerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan onay aldıktan sonra, buraya da güzel bir anıt yapımına başlayacaklarını vurguladı.


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