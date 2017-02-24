24.02.2017 12:12:55

Başkan Gökçek, Beşiktaş'ı kutladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, UEFA Avrupa Ligi'nde maçlarını kazanarak bir üst tura çıkan Beşiktaş'ı kutladı.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, UEFA Avrupa Ligi'nde maçlarını kazanarak bir üst tura çıkan Beşiktaş'ı kutladı.UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden 3 takımın, 32 tur rövanş maçlarının ardından değerlendirmede bulunan Başkan Melih Gökçek, İsrail'in Hapoel Beer-Sheva takımını sahasında ağırlayarak, maçı 2-1'lik bir skorla kazanan Beşiktaş'ı tebrik etti. Başkan Gökçek, Yunanistan'ın Olympiakos takımına 3-0 yenilerek elenen ve Rusya'nın Krasnodar takımıyla 1-1 berabere kalarak tur atlama şansını kaybeden Fenerbahçe için de üzüntülerini bildirdi.Başkan Gökçek, Türkiye'nin UEFA Avrupa Ligi temsilcisi 3 takıma ilişkin tweet'inde şu temennide bulundu:"Beşiktaş'ı tebrik ediyorum, Osmanlıspor'a ve Fenerbahçe'ye çok üzüldüm, İnşallah gelecek senelerde daha başarılı olurlar."