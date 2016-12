29.12.2016 12:10:49

Başkan Göğebakan: '2017'de barış ve huzur istiyoruz'

Erzurum Baro Başkanı Talat Göğebakan son bir yılın değerlendirmesini yaparken 2016 yılının çok kötü geçtiğini belirterek, '2017'de ülkemiz için barış ve huzur istiyoruz' dedi.

Erzurum Baro Başkanı Talat Göğebakan son bir yılın değerlendirmesini yaparken 2016 yılının çok kötü geçtiğini belirterek, "2017'de ülkemiz için barış ve huzur istiyoruz" dedi.PKK terör örgütünün son yıllarda kırsaldan kentsel alana doğru kayarak özellikle el yapımı patlayıcıları yoğun bir şekilde kullanarak gerçekleştirdiği hain saldırılarda birçok polis ve askeri şehit ettiğini hatırlatan Baro Başkanı Talat Göğebakan, terörle verilen mücadele sırasında hain bir darbe teşebbüsü ile karşı karşıya kaldığımızı bildirdi. Başarısız darbe girişiminin devletimizi çok ciddi sıkıntıya soktuğuna işaret eden Göğebakan, şunları söyledi:"Çok şükür ki milletimizin güçlü iradesi ve milliyetçiliğinden dolayı darbe girişimi gibi bir belayı bertaraf ettik. PKK ve FETÖ ile ciddi bir mücadele veriliyor. Ama tam olarak bir sonuç alamadık. Bunun sonucunda yaşanan ekonomik sıkıntılar insanlarımızın huzurunu kaçırdı ve ciddi sorunlar yaşadık. Terörün yanı sıra Anayasa değişikliği tartışmaları da gündemi yoğun olarak meşgul ediyor. Her ne kadar içerde ve dışarda terörle mücadelede sürerken bir taraftan da başkanlık sistemi tartışıldtı. Önümüzdeki günlerde de başkanlık sisteminin bir süre daha gündemi meşgul edeceği çok açık. Bu kadar zor şartlarda birlik ve beraberlik içeresinde olmaktan başka yapacak hiçbir şeyimiz yok. Umarım başarılı oluruz."Rus Büyükelçisinin öldürülmesinin iki ülke arasındaki ilişkileri bozmayacağını her iki ülke liderlerinin de yaptığı açıklamada bunu gösterdiğini vurgulayan Baro Başkanı Talat Göğebakan yaptığı yazılı açıklamada şöyle devam etti:"Cumhurbaşkanımız ve Rusya'nın devlet başkanı yaptıkları açıklamada, 'İlişkilerimiz bozulmayacak' dediler. Zaten Rusya ile ilişkimizde bir kötüleme beklemiyoruz. Ama yaşanan olay çok vahim. Görevdeki bir polis memurunun bunu yapması devlette ciddi bir sıkıntı. Yani bu eylemin herkese karşı yapılabileceği ortaya çıktı. Suriye'de ise yapacak bir şey yok. Doğrusu Suriye ile ilişkilerimizi bozmamaktı. Ancak Esad'ın bizim sınır boyumuzdaki egemenliği ortadan kalkınca müdahale etmek kaçınılmaz oldu. Hem orada Kürt koridorunun açılmaması, hem de bizim ülke içerisinde karşılaştığımız IŞİD ve PKK terör örgütüne engel olmak için şu an orada kalmaktan başka şansımız yok. O mücadeleyi yürütmek zorundayız. Şehitler veriliyor bu üzücü bir durum. Ama yapacak bir şey yok. Öncelikle sağduyulu, birlik ve beraberlik içinde olmalıyız. Acılarla dolu 2016 yılını çok kötü geçirdik. 2017'de ülkemiz için barış ve huzur istiyoruz."