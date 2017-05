11.05.2017 14:57:20

Başkan Genç, yangın bölgesinde

Ortahisar Belediyesi Başkanı Ahmet Metin Genç, Arsin Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın çıkan Gündoğdu Mobilya fabrikasıyla ilgili bilgi almak için yangın bölgesine gitti.Fabrika sahibi Aydın Gündoğdu ve ortaklarına geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Genç, "Şehrimizin en büyük organize sanayi bölgesi Arsin ilçemizde bulunmakta. Pek çok kişi ekmeğini buradaki fabrikalardan kazanıyor. Burası, Trabzon ekonomisi için adeta bir lokomotif görevi görüyor. Gündoğdu Mobilya fabrikasında böylesine bir yangının çıkmış olması fabrika sahipleri ve işçilerin yanında bizleri de üzüyor" dedi.Yangında herhangi bir can kaybının olmadığını ve sadece maddi hasarın meydana geldiğini kaydeden Başkan Genç, "Yangının söndürülmesi için ilk andan itibaren iş makinelerimizle çalışmalara yardımcı oluyor. Şu anda sadece maddi bir hasarın olduğu ifade ediliyor. Herhangi bir can kaybının olmaması tek tesellimiz. Netice itibarıyla bu fabrika pek çok işçimizin ekmek kapısı. Çok ciddi miktarda mobilya üretimi yapıyor. Umarız yangından doğan zararlar en kısa süre içinde telafi edilir ve fabrikamız eskisi gibi çalışmaya devam eder. Yangının söndürülmesi için Büyükşehir itfaiyemiz, bizim belediyemizin iş makineleri, araçları söndürme çalışmalarına destek oluyor. Ayrıca Rize ve Artvin gibi çevre illerden de destek istendi. Temennimiz, bu yangının büyük bir ekonomik kayba neden olmadan söndürülmesidir ve fabrikamızın bir an önce mobilya üretir duruma getirilmesidir. Biz Ortahisar Belediyesi olarak bu konuda her türlü desteği vermeye hazırız" diye konuştu.