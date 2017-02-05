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Başkan Genç, karla mücadeleyi anlattı
05.02.2017 12:46:21

Başkan Genç, karla mücadeleyi anlattı

Ortahisar Belediyesi son kırk yılın en yoğun kar yağışının yaşandığı Trabzon'da vatandaşların mağdur olmaması için 9 gün boyunca gece gündüz karla mücadele etti.

Ortahisar Belediyesi son kırk yılın en yoğun kar yağışının yaşandığı Trabzon'da vatandaşların mağdur olmaması için 9 gün boyunca gece gündüz karla mücadele etti.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 6 Şubat Pazartesi günü eğitim ve öğretim yılının ikinci yarıyıl döneminin başlaması nedeniyle 96 okulun bahçesinin kardan temizlenerek eğitime hazır hale getirildiğini söyledi.

120 personelle 24 saat vardiyalı olarak çalıştıklarını belirten Genç, " Hasta ihbarı alınan yerleşim yerleri ile cenaze bulunan mahalle yollarının öncelikli olarak açtık. 52 diyaliz hastası, 30 kanser hastası ve 10 yatalak hastanın bulunduğu yerleşim yerlerinin yollarının açılarak hastaların güvenli bir şekilde sağlık merkezlerine ulaştırılmasını sağladık" dedi.

"Yollarda mahsur kalan 200 aracı kurtardık"

Başkan Genç, " Çeşitli mahallelerimizde 34 cenaze yolunu açtık. Ekiplerimiz yoğun kar yağışı nedeniyle yollarda mahsur kalan 200 aracı kurtardı. Yine kırsal mahallelerimizde hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın çağrılarını da ivedilikle yerine getirdik. Bu kapsamda 5 koyun sürüsü kurtarıldı. Hayvan sahiplerinin hayvanlarını rahatça besleyebilmeleri için bu yolları sürekli olarak açık tutuyoruz. Diğer yandan 52 camimizin çevresini kardan temizledik. Yollarımızda 250 ton solüsyon, 750 ton tuzlama yaparak ulaşım kolaylığını sağladık. Bütün bu çalışmalarımızı yaparken, karla mücadelede 6 greyder, 11 beko loder, 4 kepçe, 10 yıkama aracı, 20 kamyon, 2 solüsyon aracı, 6 tuz aracı, 7 kar bıçaklı tuzlama aracı, 3 kürekli tuz aracı 9 gün boyunca aktif olarak görev yaptı. Bütün bu çalışmalarımızı vatandaşlarımızla, muhtarlarımızla ve Büyükşehir Belediyemizle koordinasyon halinde yaptık. O nedenle soğuk kış şartlarına rağmen gece gündüz demeden özveriyle çalışan personelimize, başkan yardımcılarımıza, Büyükşehir Belediyemize, muhtarlarımıza ve vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

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