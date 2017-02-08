08.02.2017 11:13:10

Başkan Gebeş, 'Büyükşehir olurken kaybetmeden kazanmalıyız'

'Yeni Türkiye İçin Evet' kampanyası saha çalışması kapsamında Zonguldak'ta temaslarda bulunan TBMM Stratejisti ve önceki dönem AK Parti Zonguldak Milletvekili Aday Adayı Dr. Hasan Özgür Özen ve beraberindeki heyet Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş'i makamında ziyaret etti.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

"Yeni Türkiye İçin Evet" kampanyası saha çalışması kapsamında Zonguldak'ta temaslarda bulunan TBMM Stratejisti ve önceki dönem AK Parti Zonguldak Milletvekili Aday Adayı Dr. Hasan Özgür Özen ve beraberindeki heyet Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş'i makamında ziyaret etti.Gebeş ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek referandumda "Evet" demenin Türkiye için önemli olduğuna dikkat çekti. Gebeş, süreci vatandaşlara en iyi şekilde anlatacaklarını belirtti. Çaydeğirmeni'nde vatandaşların her zaman ülke ve milletin menfaatine alınacak her kararın arkasında olduğunu ve bu süreçte de "Yeni Türkiye için Evet" diyeceklerine inandığını belirtti. Dr. Hasan Özgür Özen de "Yeni ve daha dinamik bir Türkiye için Evet demek çok önemli. Bu şekilde vatandaşlarımıza sunulacak hizmet ve yatırımların önünde set olan birçok bürokratik engelden kurtulacağız" dedi.Büyükşehir olma süreciGebeş ayrıca gündemde olan Zonguldak'ın Büyükşehir olması ile ilgili değerlendirmelerinde, "Zonguldak'ın Büyükşehir olmasının şehrimize kazanımların yanında kayıplara sebep vermemesi için sürecin birlik beraberlik içinde değerlendirilerek geçiş döneminde gereken hazırlıkların yapılması ve radikal kararlar alınması gerekiyor. Büyükşehir ile tüm belde belediyeleri kapatılacak. Zonguldak'ın ilçe niteliğini hak eden birçok beldesinin zarar görmemesi adına ilçe olması gerekiyor. Küçük beldeler de birleştirilmek suretiyle ilçeye dönüştürülebilir. Hukuksal hiçbir engeli bulunmuyor. Birçok ilde Çaydeğirmeni veya Filyos gibi beldelerin nüfusunun yarısından bile az olan ilçeler bulunuyor" dedi.Zonguldak insanının şehir merkezlerinden çok Zonguldak ilçe ve beldelerinde yaşadığına vurgu yapan Gebeş, ilçe niteliğini kazanabilecek boyutta olan beldelerde yaşayan vatandaşlarn belde belediyelerinin kapanmasından hoşnut olup olmayacağının sorgulanmasının gerekliliğini belirtti. Gebeş, "Sonuçta yerel siyaset bölge insanının yanında. Bölge ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde hizmet etmektir. İlçe olma vasfına sahip beldelerin ilçeye dönüştürülmesi diğer beldelerin ise birleştirilerek ilçeye dönüştürülmesi ile büyükşehir statüsü kazanan bir Zonguldak'ın kaybetmeden kazanması; hemşerilerimizi daha mutlu edecek" dedi.Dr. Hasan Özgür Özen de hemşehrilerin Zonguldak merkezden ziyade bölgesel ve coğrafik yapıdan dolayı dağınık olarak ilçe ve beldelerde ikamet ettiğini ve hizmeti de yakınlarında talep ettiğini belirterek, büyükşehir olma yolunda mutlaka tüm beldelerin ilçe statüsü kazanması için hep birlikte hareket edilmesi gerektiğini belirtti.Dr. Özen, "Ülkemizde hiçbir beldesi olmayan ve birçok ilçeyi içinde barındıran il var. Bu örnekten yola çıkarak Zonguldak'ın hiçbir değerini kaybetmeden kazanım sağlaması düşüncesine katılıyorum" dedi.