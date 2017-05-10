10.05.2017 15:57:38

Başkan Fatih Duruay'ın 'Engelliler Haftası' mesajı

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, 'Engelli vatandaşlarımızın yaşama sevinçlerini kaybetmeden, aktif bireyler olarak toplumsal hayatta rol almaları için düzenlemelerin hayata geçirilmesi üzerinde önemle durmaktayız' dedi.

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Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, "Engelli vatandaşlarımızın yaşama sevinçlerini kaybetmeden, aktif bireyler olarak toplumsal hayatta rol almaları için düzenlemelerin hayata geçirilmesi üzerinde önemle durmaktayız" dedi.Gölbaşı Belediye Başkanı Duruay, Engelliler Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Duruay, mesajında, engellilik konusunun, toplumun tüm kesimlerini yakından ilgilendiren konuların başında geldiğini söyledi. Engelli vatandaşların sorunlarıyla birebir yakından ilgilenerek, sosyal yaşama dahil olmalarının sağlanması gerektiğine işaret eden Başkan Duruay, şunları kaydetti:"Engelli vatandaşlarımızın yaşama sevinçlerini kaybetmeden, aktif bireyler olarak toplumsal hayatta rol almaları için düzenlemelerin hayata geçirilmesi üzerinde önemle durmaktayız. Her bireyin birer engelli adayı olduğu unutulmamalı ve hepimiz bu doğrultuda hareket etmeliyiz. Toplumun en hassas meselelerinden biri olan engelli vatandaşlarımızla ilgili sorunların çözümünde duyarlılığın artmasına vesile olması dileğiyle tüm engelli vatandaşlarımıza aileleri ve sevdikleriyle birlikte mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir ömür diliyorum."