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Başkan Fadıloğlu, Yapılan Çalışmaları Anlattı
10.05.2017 13:13:56

Başkan Fadıloğlu, Yapılan Çalışmaları Anlattı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ilçedeki yol çalışmaları ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullanarak, 'Şu anda Gaziantep ile İstanbul arası mesafe kadar yol yaptık mı? Evet, yaptık' dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ilçedeki yol çalışmaları ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullanarak, "Şu anda Gaziantep ile İstanbul arası mesafe kadar yol yaptık mı? Evet, yaptık" dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yol açma konusunda yürütülen çalışmalara ilişkin önemli değerlendirmede bulundu. 3 farklı koldan yol açma çalışması yürüttüklerini kaydeden Başkan Rıdvan Fadıloğlu, çalışmalarını gayretle sürdüreceklerini dile getirdi. Başkan Fadıloğlu, "İlçe genelinde yeni konut alanlarının oluşturulması için daha önceden imara açılan alanlarda yol açma çalışmaları yapıyoruz. Bir yandan yeni iş sahaları oluşturmak ve sanayicilerimize destek olmak için KÜSGET bölgesinde yol açma çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Diğer taraftan da çiftçinin üretimini arttırmak için arazi yolu açıyoruz" şeklindi konuştu.

Gaziantep'ten İstanbul'a ulaşan uzunlukta yol yapıldı

Göreve geldikleri günden bu yana yol konusunu çok önemsediklerini vurgulayan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, yürütülen çalışmalara bağlı olarak Gaziantep'te yeni imar alanlarına ihtiyaç olmadığını söyledi. Çalışmalarla Gaziantep'ten İstanbul'a ulaşan uzunlukta yolun yapıldığını vurgulayan Fadıloğlu, "Yol açma çalışmasında iddialıyız. Şu anda Gaziantep ile İstanbul arası mesafe kadar yol yaptık mı? Evet, yaptık. Şehir merkezi ve arazi yollarında açılan yol mesafesi neredeyse bin 700 kilometreye tekabül ediyor. Bu çalışmalar durduk yere olmadı. Ekibimizle birlikte büyük bir gayretle bugünlere geldik. Biz şunu söylemiştik. Bu dönem ağırlıklı olarak yapacağımız iş, imar alanlarının uygulamalarını yapıp, yollarını açarak altyapı kuruluşlarına teslim etmek. Biz göreve geldiğimiz 2009 yılında da bunu söyledik. Bu şehirde yeni imar alanlarına ihtiyaç yok. Mevcut imarı alınmış alanların uygulamasının yapılıp yollarının açılması gerekliliği vardır, diye üzerine basa basa söyledik" dedi.

"Gaziantep yalnızca emeklilerin yaşadığı bir kent değil"

Gaziantep'in bölgenin en önemli sanayi merkezlerinden biri olduğuna işaret eden Başkan Rıdvan Fadıloğlu, kentin sanayisinin gelişimine olan katkılarının artarak süreceğini kaydetti. Başkan Fadıloğlu, "Biz göreve geldiğimizde KÜSGET bölgesinde de uygulama sorunu vardı. Biz KÜSGET bölgesinin de uygulamasını yaptık, parsellerini net hale getirdik. Şu anda bu gölge, yatırım yapılabilecek durumda. Gaziantep yalnızca emeklilerin yaşadığı bir kent değil. Burada aynı zamanda ticaret, imalat, depolama yapılabilecek yerlerin de çözümünü üretmek zorundayız. Sanayicilerimiz için nitelikli iş alanları oluşturduk" ifadelerini kullandı

Yatırımlarımız aralıksız devam edecek

Köyken yasa ile mahalle statüsü kazandırılan alanlara da önemli yatırımlar sağladıklarını belirten Başkan Fadıloğlu, "Büyükşehir Yasası ile köyden mahalleye dönüştürülen alanlarda sosyal tesis, arazi yolu, kilit taşı imkanlar dahilinde en üst noktada yapılıyor. Köydeki standartları şehir standardına getirmeye gayret gösteriyoruz. Çiftçimizin tarım arazisi içinden geçen ya da normalde hayvan geçirilemeyecek yerde kırım çalışmalarıyla nitelikli yollar açtık. Kırsal bölgede bulunan bu mahallelerimize olan yatırımlarımız da aralıksız devam edecek"diye konuştu.
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