13.02.2017 10:46:56

Başkan Eşkinat Tüm Bel-Sen genel kuruluna katıldı

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Özdemirler Düğün Salonu'nda gerçekleşen Tüm Bel-Sen Tekirdağ Şubesi'nin 6. Olağan Genel Kuruluna katıldı.

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Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Özdemirler Düğün Salonu'nda gerçekleşen Tüm Bel-Sen Tekirdağ Şubesi'nin 6. Olağan Genel Kuruluna katıldı.Başkan Eşkinat'ın yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü, CHP Süleymanpaşa İlçe Başkanı İlker Yağcıoğlu, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve Tüm Bel-Sen Şube başkanları ile delegelerinin katıldığı genel kurul Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı."Gün kavga ve parçalanma günü değil gün birleşme günüdür"Divan Kurulu üyelerinin açılış konuşmaları yaptığı kurulda konuşan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, 'Sendikaların var olması için bir birinizle kucaklaşın ve bütünleşin. Gün kavga ve parçalanma günü değil, gün birleşme günüdür' diyerek birlik ve beraberlik mesajları verdi."Ayrışmayalım birlik olalım ki parçalanmayalım"Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat'ın konuşmasının ardından söz alan CHP Tekirdağ Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü de genel kurulda birlik mesajları verirken, "Ayrışıyoruz bölünüyoruz. Bölündükçe ufalıyoruz. Ufaldıkça maalesef ki etki alanımız daha da azalıyor. Ayrışmayalım birlik olalım ki parçalanmayalım' ifadelerine yer verdi.Açılış konuşmalarının ardından genel kurulda oylamaya geçilirken tek liste olarak girilen seçimde mevcut başkan Mümin Kemancı ve yönetimi tekrar seçilerek güven tazeledi.