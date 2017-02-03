03.02.2017 09:14:23

Başkan Ertürk'ten Koyucak'a TOKİ müjdesi

AK Parti'li Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) Kuyucak'ta 177 adet konut inşa edeceğini müjdeledi.

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AK Parti'li Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) Kuyucak'ta 177 adet konut inşa edeceğini müjdeledi.Kuyucak'ta yapılacak TOKİ konutlarının ihale sürecinin tamamlandığını ve yüklenici firmaya yer teslimi yapıldığını açıklayan Başkan Ertürk, "B1 tipli 2+1 ve C1 tipli 3+1 olarak yapılacak 177 konuta ilave olarak bölgenin iklim şartları dikkate alınarak, günlük vakitlerin geçirilebileceği büyüklükte balkon ilave edilmiştir. Buna artı olarak dairelerin kullanım niteliğinin artırılabilmesi için Çatılar ve mekanik tesisatları Güneş paneline uygun halde projelendirilmiştir. Site içerisinde çocuk parkı, açık spor sahası, 558 ağaç, 8'i engelli otoparkı olmak üzere 104 adet otopark projelendirilmiş. İlçemiz Mustafa Paşa Mahallesi'nde 24 bin 185 metrekare alan üzerine yapılacak olan TOKİ konutlarının ihalesi TOKİ Başkanlığınca yapılarak yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı. Yapılacak olan konutlar standart TOKİ konutlarından farklılaştırılarak modern konutlar haline getirildi. Site içerisinde 2 çocuk parkı, 1 açık spor alanı, 104 araçlık otopark yer alıyor. Kuyucak'ımıza yapılacak olan ilçemizin yeni yaşam alanı TOKİ konutları hayırlı olsun" dedi.