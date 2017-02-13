SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Başkan Erkoç'tan vatandaşlara 'referandum toplantısı' daveti
13.02.2017 21:57:01

Başkan Erkoç'tan vatandaşlara 'referandum toplantısı' daveti

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 17 Şubat 2017 Cuma günü Müftülük Alanı'nda referandum toplantısı yapacağını belirterek, tüm halkı davet etti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 17 Şubat 2017 Cuma günü Müftülük Alanı'nda referandum toplantısı yapacağını belirterek, tüm halkı davet etti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası girişinde AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Celalettin Güvenç, İmran Kılıç, İl Başkanı Ahmet Özdemir, İlçe Belediye Başkanları Necati Okay, Hanefi Mahçiçek, İlçe Başkanları Fırat Görgel ve Ömer Bilal Debgici, AK Parti Kahramanmaraş eski Milletvekili Fatih Arıkan, Dulkadiroğlu Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Akif Kahveci ile birlikte basın açıklaması yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Erkoç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 17 Şubat 2017 Cuma günü referandum tarihinin açıklanmasının ardından ilk toplantısını Kahramanmaraş'ta yapacağını duyurdu. Erkoç, "Öncelikle 12 Şubat kurtuluş bayramımızı en iyi şekilde kutlamamıza ve dünyaya duyurma noktasında gösterdiğiniz gayretlerden dolayı başta siz değerli basın mensuplarına, görevlerini en iyi şekilde icra eden emniyet mensuplarımıza, bir hafta boyunca kurtuluş coşkusunu yaşatan mahalle çetelerimiz ile muhtarlarımıza ve Kahramanmaraş halkımıza çok teşekkür ediyorum. Cuma günü Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Kahramanmaraş'ta olacak ve tüm halkımıza hitap edecektir. 17 Şubat 2017 Cuma günü öğleden sonra Müftülük Meydanı'na tüm halkımızı davet ediyorum. 16 Nisan'da referandum tarihi resmi olarak açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, ilk toplantısını mübarek Cuma günü ilimizde yapacaktır. Müftülük Meydanı'nda hem toplu açılış töreni yapacak hem de halkımıza hitap edecektir. Türkiye çok önemli bir süreçten geçmekte ve tarihi günler yaşamaktadır. 16 Nisan bizim için aziz milletimizin geleceği için çok önemli, aynı medeniyeti ve maneviyatı paylaştığımız yüz milyonlarca insan için çok önemli bir gün. Güçlü Türkiye'nin ve dünyanın huzuru için de çok önemlidir" dedi.

Cuma günü düzenlenecek toplantıya tüm Kahramanmaraşlıları davet eden Erkoç, "Kahramanmaraş halkı, ülkenin istikbali için her zaman dimdik durmuştur. 16 Nisan'da da kahramanca bir tavır göstererek Kahramanmaraş halkı evetlerde Türkiye'de birinci olacaktır. Bu tarihi günde referandum tarihinin onaylanması ve ilan edilmesinden sonra ilk toplantı burada olacak. Bu tarihi günde, mübarek Cuma gününde, 97 yıl önceki tarihimizi kutladığımız bu günlere denk gelmesiyle birlikte çok önemli bir güne denk gelen bu ziyarete halkımızın iştirak etmesi çok önemlidir. Cuma günü saat 14.00'de halkımızla buluşacak olan Cumhurbaşkanımız, Kahramanmaraş'tan dünyaya seslenerek önemli mesajlar verecektir. Dünyaya buradan hep beraber mesaj verelim, bu tarihi süreçte halkımız meydanları doldursunlar. Kahramanmaraş'ta yaşayan 1 milyon 112 bin insanımızı, partili partisiz tüm Kahramanmaraş halkımızı Müftülük Meydanı'na davet ediyorum. Cumhurbaşkanımızın geleceği gün partiler üstü bir gün, tarihi bir çağrı olacak o günde meydandan Cumhurbaşkanımızla birlikte dünyaya seslenmek için Müftülük Meydanı'nda bekliyoruz" diye konuştu.
    YORUM YAZ

YORUMLAR

Ordu’da 5 ilçede okullara kar tatili
Ordu’da 5 ilçede okullara kar tatili
ORDU’da özellikle yüksek kesimlerde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 5 ilçede okullar yarın 1 gün süreyle tatil edildi.
13.02.2017 23:02:21
Kazakistan 3 bin 502 Türk'e çalışma izni verdi
Kazakistan 3 bin 502 Türk'e çalışma izni verdi
Kazakistan'da, 2016 yılında 3 bin 502 Türk vatandaşına çalışma izni verildiği bildirildi.
13.02.2017 22:36:08
Kağıthane'de molotoflu ve ses bombalı saldırı
Kağıthane'de molotoflu ve ses bombalı saldırı
İstanbul Kağıthane’de vatandaşlar alışveriş yaptığı sırada markete molotof kokteyli atan yüzleri maskeli 5 kişi, daha sonra bir otomobilin altına ses bombası attı.
13.02.2017 22:05:42
Adalet Bakanlığından 'özel yaşam' açıklaması
Adalet Bakanlığından 'özel yaşam' açıklaması
Adalet Bakanlığı, Ceza İnfaz Kurumlarında tutuklu ve hükümlülerin özel yaşam alanlarını gören kameralar bulunmadığını açıkladı.
13.02.2017 21:53:28
Deprem bölgesinde okullar bir gün daha tatil
Deprem bölgesinde okullar bir gün daha tatil
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı bazı köylerde okullar 1 gün daha tatil edildi.
13.02.2017 20:45:02
Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi
Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi
Başbakan Binali Yıldırım başkanlığındaki Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi.
13.02.2017 20:39:56
Katar'da heyecanlı bekleyiş
Katar'da heyecanlı bekleyiş
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez ülkesi Katar'a yapacağı ziyaret öncesi başkent Doha, Türk bayraklarıyla donatıldı.
13.02.2017 20:26:23
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
'Evet demeyeceğim, idam yok'
'Evet demeyeceğim, idam yok'
Hizb-i İslami lideri Hikmetyar İstanbul'da mı?
Hizb-i İslami lideri Hikmetyar İstanbul'da mı?
Erdoğan: 'Pers milliyetçiliğinin' önünü kesmeliyiz
Erdoğan: 'Pers milliyetçiliğinin' önünü kesmeliyiz
'Erdoğan'ı öldürmekten vazgeçmediler'
'Erdoğan'ı öldürmekten vazgeçmediler'
CIA'den Suudi veliahta madalya
CIA'den Suudi veliahta madalya
Irak, PKK'nın maaşını kesti mi?
Irak, PKK'nın maaşını kesti mi?
'Rus ekip Türkiye'de denetleme yapacak'
'Rus ekip Türkiye'de denetleme yapacak'
Mete Yarar: Keşke Amerika ile daha çok çalışabilseydik
Mete Yarar: Keşke Amerika ile daha çok çalışabilseydik
Sözcü Yazarı: Hulusi Akar Başkan Yardımcısı olacak
Sözcü Yazarı: Hulusi Akar Başkan Yardımcısı olacak
Fırat Kalkanı Harekatı'nda hedef Menbiç
Fırat Kalkanı Harekatı'nda hedef Menbiç
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Evet demeyeceğim, idam yok'
'Evet demeyeceğim, idam yok'
PYD Menbiç’te hendek kazıyor
PYD Menbiç’te hendek kazıyor
Hizb-i İslami lideri Hikmetyar İstanbul'da mı?
Hizb-i İslami lideri Hikmetyar İstanbul'da mı?
Erdoğan: 'Pers milliyetçiliğinin' önünü kesmeliyiz
Erdoğan: 'Pers milliyetçiliğinin' önünü kesmeliyiz
Wilders: Kur'an'ı yasaklayacağım
Wilders: Kur'an'ı yasaklayacağım
Mete Yarar: Keşke Amerika ile daha çok çalışabilseydik
Mete Yarar: Keşke Amerika ile daha çok çalışabilseydik
'Trump Gülen'i iade edebilir'
'Trump Gülen'i iade edebilir'
Perinçek'ten CHP'ye çağrı: İptal davası açmayalım
Perinçek'ten CHP'ye çağrı: İptal davası açmayalım
'Bana işleyen hukuk Bahçeli'ye işlemiyor'
'Bana işleyen hukuk Bahçeli'ye işlemiyor'
“Kudüs’te ezanı yasaklarsanız her Filistinli müezzin olur”
“Kudüs’te ezanı yasaklarsanız her Filistinli müezzin olur”

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları