01.02.2017 12:21:02

Başkan Duymuş'tan Albay İnce'ye ziyaret

Bilecik'in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hacı Mehmet İnce'yi makamında ziyaret etti.

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Bilecik'in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hacı Mehmet İnce'yi makamında ziyaret etti.Sohbet havasında karşılıklı istişarelerle geçen ziyaretin ardından Başkan Duymuş, İnce'ye üzerinde Vezirhan hakkında işlemelerin bulunduğu seramik tabak hediye etti. Ziyaretin ardından Başkan Duymuş, "İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hacı Mehmet İnce'yi makamında ziyaret ettik. Değerli Komutanımız ile çeşitli istişarelerde bulunduk. Göstermiş olduğu misafirperverliğe teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.