10.05.2017 10:11:43

Başkan Duruay'ın eşi Hatice Duruay, okul ve Kur'an Kurslarını ziyaret etti.

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay'ın eşi Hatice Duruay, Karaali Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu ve Ashab-ı Süffe Hafızlık Kur'an Kursu'nu ziyaret etti.

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Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay'ın eşi Hatice Duruay, Karaali Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu ve Ashab-ı Süffe Hafızlık Kur'an Kursu'nu ziyaret etti.Belediye meclis üyesi Elif Özer'in de hazır bulunduğu ziyaretlerde Hatice Duruay, okul müdürü Serhat Işık'tan okuldaki çalışmalar hakkında bilgi alırken, öğrencilerin sorunlarını ve taleplerini dinledi. Ardından Hatice Duruay ve beraberindekiler okul ve Kur'an Kursu'nu gezerek, öğrencilerle bir araya geldi. Çocuklarla tek tek ilgilenen Duruay, Müdür Işık ve Kur'an Kursu Müdürü Mustafa Destan'dan çocukların eğitim durumu hakkında bilgi aldı.Ziyaretin sonunda, Duruay, öğrencilere satranç takımı hediye etti.