22.02.2017 10:08:12

Başkan Dündar'dan örnek davranış

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, belediye personeli Halil İbrahim Keleş'in trafik kazası geçiren oğlu Kadir Can Keleş'i ziyaret ederek tedavisini üstlendi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, belediye personeli Halil İbrahim Keleş'in trafik kazası geçiren oğlu Kadir Can Keleş'i ziyaret ederek tedavisini üstlendi.Yolun karşısına geçmek isterken araç çarpması sonucu ağır yaralanan 10 yaşındaki Kadir Can Keleş'i ziyaret eden Başkan Dündar, doktorlardan küçük çocuğun durumu hakkında bilgi aldı. Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle kaslarını hareket ettiremeyen ve hastanede fizik tedavi gören Kadir Can Keleş'in tüm tedavisini üstlenen Başkan Dündar, küçük çocuğun sağlığına kavuşması için temennilerde bulundu.Kadir Can Keleş'in sağılığına kavuşması için maddi manevi her türlü desteği vereceklerini söyleyen Başkan Dündar, "Kadir'in durumunu yakından görmek, durumu hakkında bilgi almak istedim. Talihsiz bir kaza sonucu beyin kanaması geçiren ve ağır yaralanan Kadir, şu anda vücudunu hareket ettiremiyor. Konuşamıyor. Fizik tedaviye başlandı. Kadir, bizim de çocuğumuz. Onun sağlığına kavuşması için maddi manevi her türlü desteği vereceğiz. İnşallah Kadir, tedavi olup eski sağlığına kavuşarak yaşamını sürdürecek" dedi.