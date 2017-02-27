27.02.2017 14:26:40

Başkan Doğan, yurt inşaatını ziyaret etti

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Tepeköy Mahallesi'nde inşaatı devam eden öğrenci yurdunda incelemelerde bulundu.

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İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Tepeköy Mahallesi'nde inşaatı devam eden öğrenci yurdunda incelemelerde bulundu.Tepeköy Mahallesi Egemenlik Caddesi'ndeki öğrenci yurdunu ziyaret eden İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgiler aldı. Çalışmalarla ilgili bilgiler veren İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, "Gençler ve gençlere yönelik yapılan hizmetler her zaman önceliğimiz oldu. Geçtiğimiz yıl temelini attığımız Tepeköy Öğrenci Yurdunda sona gelindi" dedi.Bina kaba inşaatı tamamlandığını belirten Başkan Doğan, "Kalan çalışmaların da birkaç ay içerisinde bitmesini bekliyoruz. Süreci yakından takip ediyor, sık sık inşaata gelip son durumu değerlendiriyorum. İnşallah birkaç ay içerisinde öğrencilerimiz aile sıcaklığında bir yurda kavuşacak. Biz gençlerimize güveniyoruz. Gençlerimiz sayesinde geleceğimizden de umutluyuz. İzmit Belediyesi olarak gençlerimiz, özellikle de üniversite öğrencilerimiz için önemli çalışmalar yapıyoruz" diye konuştu.