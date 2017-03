03.03.2017 15:26:36

Başkan Doğan, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu yönetimini ağırladı

Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın ve yönetim kurulu üyeleri İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ı ziyaret ettiler.İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu yönetimini ağırladı. Amatör spora verdiği önem ve destekler herkes tarafından bilinen Başkan Doğan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Amatörle ilgili Kocaeli'nde güzel işler yapılıyor. Her sportif alanda büyük bir gayret var, güzel bir ekip, samimiyet var. Belediyelerimiz ve devletimizin diğer kuruluşları herkes burada bir gayret içerisinde çalışıyor. Bazı branşlarda eksiklerimiz olabilir ama samimi güzel bir ekip var. Sizlerde ekip olarak son derece ilgilisiniz" dedi.Cephanelik Spor Tesisinin Türkiye'ye örnek olduğunu belirten Doğan, "Cephanelik Spor Tesisimiz Türkiye'ye örnek oldu. Tesisimizin planlamasında birlikte hareket ettik, işin projelendirilmesinde görüşlerinizi aldık. Şehrimize ve spora çok büyük değer katan bir tesisimiz oldu. İnşallah daha da iyilerini yapacağız. Şehrimizde yüzme sporunun daha fazla desteklenmesi lazım. Çünkü çok başarılı sporcularımız var. Şehrimizin olimpik yüzme havuzuna ihtiyacı var. Mevcut yarı olimpik havuzlarımız var ama onların sayısı da yeterli değil. Bisiklet sporunda olduğu gibi vereceğimiz desteklerle yüzme sporu da şehrimizde hak ettiği yere gelecek" şeklinde konuştu.Süper Lig de en az iki takımın Kocaeli'den olması gerektiğini belirten Doğan, "Amatörde iyiyiz ama profesyonel de iyi değiliz. Özellikle Kocaelispor'umuzun, Kocaeli Birliksporun artık süper ligde olması lazım. Artık bir değil, iki takımımızın süper ligde mücadele etmeli. Türkiye'nin en güzel statlarından belki de Avrupa'nın en iyi statlarından birisi şehrimize yapılıyor. İnşallah burada mili maçlarımız, uluslararası turnuvalar yapılacak. Bununla birlikte satrançtan, eskrime, yağlı güreşe, salon güreşine, jimnastiğe bunlarda da yapacak epey işimiz var. Bu çalışmalara elimizden geldiği kadar destek vermeye devam edeceğiz. Bu yatırımların hepsi ülkemizin geleceğine yapılan yatırımlardır. Genç dostu, spor dostu bir belediyeyiz. Bu çalışmaları yapmamızda sağlıkçı bir belediye başkanı olmanın sorumluluğu da var. Biz sporcu bir kişiliğe sahip olan Cumhurbaşkanımızdan ilham alıyoruz. Her şeyden önce gençlere güveniyor, biz de güveniyoruz" ifadelerini kullandı.Yeni anayasa maddelerinde yer alan seçilme yaşının 18'e düşürülmesi ile ilgilide konuşan Başkan Doğan, "Şimdi bir tartışma var biliyorsunuz. 18 yaşında milletvekili mi olur deniyor. O bir ufuktur. Hemen 18 yaşına girdiğinde herkes milletvekili olmuyor. Ancak 18 yaşına giren genç bu kararla başarma ruhunu kendinde hissedecek ve o yönde mücadele edecek. Bizim gencimiz yeteneklidir ve akıllıdır, biz yeter ki onlara o alt yapıyı hazırlayalım. Şimdi işte sizler o alt yapıyı hazırlıyorsunuz. Bizler de destekliyoruz. Kültürel yönden devletimiz de destekliyor. Bu doğrultuda giden gençlik yarın bizden çok daha başarılı yetişkinler olacak. Bütün derdimiz, vatanımızın daha güçlü, bayrağımızın emin ellerde olması ve bin yıldır yaşadığımız bu coğrafyada aynı mutluluk ve aynı huzurla milletimizin yaşamasıdır" dedi.Amatör spora yönelik yaptıkları çalışmalarla ilgi Başkan Doğan ile fikir alışverişinde bulunmak istediklerini belirten KASKF Başkanı Murat Aydın, "Kocaeli'nde ve İzmit'te amatör sporla alakalı çalışmalarımız, yaptığımız faaliyetler hakkında başkanımıza bilgi vermek ve amatör sporla, amatör spor kulüpleri, federasyonumuzla alakalı neler yapabilirizi konuşmak istedik. Son bir aydır başkanımızın programlarına sürekli katılıyorum. Her mahallede bir açılış, temel atma, havuzların açılması devamında kültür merkezlerinin açılması, sportif hizmetler gibi önemli projeleri var. Bu projelere katılmaktan dolayı gurur duyuyorum. İlimize, ilçemize yapılan bu hizmetlerin bizler için yapılan hizmetler olduğu için her programda yanında olmak istiyoruz. Hem İzmit'in hem İzmit haricinde bütün ilçelerin, gençliğin ve sporcuların yanında olduğunu biliyoruz" şeklinde konuştu.