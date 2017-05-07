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Başkan Doğan kardeş belediye Develi'yi ziyaret etti
08.05.2017 12:40:24

Başkan Doğan kardeş belediye Develi'yi ziyaret etti

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Kayseri'nin Develi ilçesine giderek kardeş belediyeyi ziyaret etti.

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Kayseri'nin Develi ilçesine giderek kardeş belediyeyi ziyaret etti.

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, kardeş belediye Develi'ye ziyaretinde Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Yeğnidemir, Özel Kalem Müdürü Gül Aşık, Park Bahçeler Müdürü Ayhan Varol da eşlik etti. Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ile birlikte hıdrellez şenliklerine katılıp her iki belediyenin birlikte yapacağı Çanakkale Şehitler Parkı alanında incelemelerde bulunan Başkan Doğan'ın temaslarında kızı Ayşe Ceylin de yer aldı.

İlk olarak kardeş Develi Belediyesi ile ortaklaşa olarak yapılacak park alanında incelemelerde bulunan Başkan Doğan, "Biz gerek yurt içindeki, gerekse yurtdışındaki şehirlerle kardeşlik ilişkileri kuran bir belediyeyiz. Develi ilçesi de bizim kardeş belediyemizden biri. Tüm kardeş belediyelerimizle olduğu gibi Develi Belediyesi'yle de ortak projeler yürütüyoruz. 6 bin 500 metrekarelik alanda yapılacak Çanakkale Şehitler Parkı, İzmit'teki Kınalı Asker Parkı gibi bir açık hava müzesi gibi olup ilçede Çanakkale ruhunu yaşatacak. Parkta Çanakkale Şehitlerini temsil eden rölyeflerin bulunduğu bir anıt yapacağız. Parkın ilçeye adını veren Dev Ali türbesinin hemen yanında yapılacak olması da projeye ayrı bir değer katmaktadır. Kardeş belediyemizle birlikte çalışma yapmak ayrı bir anlam taşıyor. Vatanımızın her toprağı bizim için önemli" dedi.

Park alanındaki incelemelerin ardından Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ile birlikte ilçedeki hıdırellez şenliklerine katılan Başkan Doğan, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Şenliklerde konuşma yapan Başkan Doğa, "Kardeş belediyemiz olan Develi Belediyemizin böylesine güzel bir organizasyona katılıp sizlerle bir araya gelmekten büyük onur duydum. Kardeş belediye olmamızdan itibaren Mehmet Cabbar başkanımızla çok sık istişarelerimiz oldu. İnşallah Develimizi birlikte daha da güzelleştirmek adına güzel projelere imza atacağız. Bu hususta Yukarı Develi Mahallemizde yapacağımız Çanakkale Şehitleri Parkı bu birlikteliğimizin güzel bir nişanesi olacaktır" diyerek birlik beraberlik, kardeşlik mesajları verdi.
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