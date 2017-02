05.02.2017 12:32:44

Başkan Doğan, CHP'li kadınları ağırladı

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, CHP İl Kadın Kolları Başkanı ve yönetimini makamında misafir etti.CHP İl Kadın Kolları Başkanı Sevim Pekyörür ve yönetim kurulu üyeleri Şule Şanlı, Ümran Esen, Özlem Çalık, Senan Uygun ve Aslı Kavas, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Başkan Doğan, "Ülkemizin daha ileriye gitmesini, çağdaş uygarlıklar seviyesine ulaşmasını, hatta geçmesini istiyorsak, kadınların da erkekler kadar siyasette aktif olması ve muhalefetin de güçlü olması lazım" dedi.Herkesin belediye başkanı olduğunu da söyleyen Doğan, "İzmit Belediyesi de hepinizin belediyesidir. Çalışmalarımızda da bu hassasiyeti gösteriyoruz. Kadınların siyaset içerisinde aktif olmaları beni ziyadesiyle mutlu ediyor. Siyasete Ak Parti'de başlayan biri olarak söyleyebilirim ki, o dönemde en samimi desteği hep kadınlardan gördüm. Eminim ki, CHP'de de siyaset yapan hanımefendiler samimice, her şeyiyle, ülkesine hizmet etmek isteyen kadınlardır. Siyasette olduğunuz için sizleri tebrik ediyorum" diye konuştu.Son dönemlerde kadınların siyasette etkin olmasının diğer kadınların da önünü açacağını ifade eden Başkan Doğan, "Diğer alanlarda olduğu gibi siyasette de erkeklerin, kadınların önünü açması gerekiyor. Kadınların siyasette daha fazla yer alması demokrasi ve ülkenin kalkınması için çok önemli. Kadınların gücü her yerde hissedilmeli. Kadınlarımız hayatın her alanına koşarak geliyorlar. Zarafetleriyle, samimiyetleriyle ve Türk kadınının gücüyle geliyorlar. Hangi siyasi anlayışta olursa olsun, milli mücadelede düşmana mermi taşıyan Türk kadını aynı ruhu paylaştı" şeklinde konuştu.Belediye başkanı olduktan sonra siyasi kimliğini bir kenarda bıraktığını sözlerine ekleyen Başkan Doğan, "Ama mensubu olduğum partiye sorumluluklarımı da bildim. Milletvekilliği de yapmış bir belediye başkanı olarak, iktidar kadar muhalefetin de önemli olduğunun bilincindeyim. Eğer Türkiye'de biz daha ileriyi, çağdaş uygarlıkları, düşünüyorsak, kadınların erkekler kadar aktif olması ve muhalefetin de güçlü olması lazım. Sizlerin iyi ve güçlü olması, ülkenin daha güçlü olmasını sağlar. Türkiye'de iktidardan çok muhalefet sorunu var. Daha güçlü muhalefete ihtiyaç var. Muhalefet, iktidarın alternatifidir ve yarınında da iktidar adayıdır" ifadelerini kullandı.CHP İl Kadın Kolları Başkanı Sevim Pekyörür de, Başkan Doğan'a sıcak karşılaması için teşekkür ederek, "Kadınlar için çok sayıda projeleriniz var. Kadın Sosyal Yaşam Merkeziniz, sanatsal çalışmalarınız ile ilgili bilgi paylaşımlarında bulunmak istiyoruz. Bizde kadınları bu imkanlardan faydalanmaları noktasında yönlendirebiliriz" şeklinde konuştu.