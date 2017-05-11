11.05.2017 11:51:42

Başkan Doğan, AK Parti İzmit ilçe Başkanı ve yönetimini ziyaret etti

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, AK Parti İzmit ilçe Başkanı Ali Korkmaz ve yönetimini ziyaret ederek, referandum sürecindeki uyumlu ve başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

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İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, AK Parti İzmit ilçe Başkanı Ali Korkmaz ve yönetimini ziyaret ederek, referandum sürecindeki uyumlu ve başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etti.Referandumdan 4 ay önce sahalara inerek çalışmalarına başladıklarını ve alınan başarının teşkilatlarla yürütülen başarılı bir sürecin sonucu olduğunu belirten İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, "Öncelikle belirtmeliyim ki Türkiye geneli ve Kocaeli'nin diğer ilçelerindeki duruma bakıldığında, aslında İzmit'teki sonuç ta başarılı. Kaldı ki, Ankara ve İstanbul gibi illere göre mukayese edildiğinde İzmit'in başarısı daha net şekilde görülmektedir. Alınan bu sonuç bir tesadüf olmamakla birlikte uyumlu, sistemli bir çalışmanın meyvesidir. Referandum ile ilgili TBMM'deki oylamanın ilk turundan sonra sahaya indik. Önce referandum için yol haritamızı belirledik. İl ve ilçe başkanlarımız, gerek kadın kolları teşkilatımız, gençlik kollarımız, meclis üyelerimiz, mahalle başkanlarımızla gece gündüz çalıştık. Özellikle ilçe başkanımız ve yönetimiyle sabah ezanlarından gece yarılarına kadar yoğun bir tempoda çalıştık. İlçe kadın kollarımız bir taraftan, gençlik kollarımız bir taraftan gidilmedik mahalle, girilmedik ev bırakmadık" dedi.Sözlerine devam eden Başkan Doğan, "Her gün en az iki - üç açılış, temel atma programları yaptık. Hayata geçirilen ve geçecek olan projelerimiz küçük işlerde değildi. Değeri en azı 3-5 milyon olup, 10 milyon bütçeli projelerimizin açılış ve temel atmalarını yaptık. Bu programlarımızın her birinde vatandaşlarımıza seslenerek referandumun ve evet oylarının önemini anlattık. Yine ilçe teşkilatımız ile birlikte esnaflarımızla bir araya gelip, vatandaşlarımıza tek tek yeni anayasa sisteminin gerekliliği hakkında bilgiler verdik. Çok şükür, genelde Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın, bakanlarımızın ve vekillerimizin çalışmaları, yerelde ise teşkilatlarımızla yürüttüğümüz başarılı çalışmalar sayesine sandıklardan çıkan evet oylarıyla kazanan yine milletimiz oldu. Referandum sürecindeki yoğun çalışmaları sebebiyle İlçe Başkanımıza ve yönetimine şehrimiz, ülkemiz ve milletimiz adına teşekkür ediyorum " diye konuştu.