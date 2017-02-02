02.02.2017 11:06:44

Başkan Dinçer'den Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal'a ziyaret

Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Yönetim Kurulu Başkanı Talat Dinçer, Tarsus'ta kurulu esnaf odası başkanlarıyla birlikte Kaymakam Yüksel Ünal'ı ziyaret etti.

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Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Yönetim Kurulu Başkanı Talat Dinçer, Tarsus'ta kurulu esnaf odası başkanlarıyla birlikte Kaymakam Yüksel Ünal'ı ziyaret etti.Ziyarette Başkan Dinçer'e Birlik Başkanvekili ve Tarsus Berberler Odası Başkanı Alper Deniz, Birlik Denetim Kurulu Başkanı ve Tarsus Bakkallar Odası Başkanı Erdoğan Yalçın, Birlik Disiplin Kurulu Başkanı ve Tarsus Şoförler Odası Başkanı Duran Şen, Tarsus Kasaplar Odası Başkanı Nail Uçak, Tarsus Kahveciler Odası Başkanı Halil Şekerci, Tarsus Tuhafiyeciler Odası Başkanı Hüseyin Özkır, Tarsus Elektrik Teknisyenleri Odası Başkanı Nurettin Taş, Tarsus Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Kaplan Kiltaş, Tarsus Marangozlar Odası Başkanı Doğan Kocabaş, Tarsus Tenekeciler ve İnşaat Malzemecileri Odası Başkanı Mustafa Güçyetmez, Tarsus Fotoğrafçılar Odası Başkanı Cumali Taş, Tarsus Lokantacılar Odası Başkanı Ali Tavman, Tarsus Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Özbaşoğlu ile Tarsus Terziler Odası Başkanı Nevzat Topacık eşlik etti. Ziyarette Kaymakam Ünal'a teşkilatın yapılanması hakkında kısa bilgi aktaran Başkan Dinçer, il genelinde 70 meslek odası ve 70 bin esnaf sanatkarı temsil ettiklerini belirterek, "Tarsus'ta ise Birliğimize bağlı 18 meslek odamız ve bu odalara bağlı yaklaşık 15 bin esnafımız mevcut. Bugün Tarsus'ta kurulu esnaf odası başkanlarımızla sizleri ziyaret etmekten büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.Dinçer, bir taraftan esnaf sanatkarların sorun ve beklentilerine çözüm üretme çalışması yaparken, diğer taraftan kent dinamikleri olarak kamu ve yerel idareciler ile iyi diyaloglar içerisinde çalışma yaptıklarını kaydetti. Dinçer, "Bu bağlamda Tarsus'umuzun mülki amiri olan siz Kaymakamımız ile sıkı işbirliği içerisinde olacağız. Esnafımızın sorun ve beklentilerine çözüm üretme amaçlı kapınızı sürekli aşındıracağız. Bizler esnaf teşkilatı olarak vatanına, milletine, bayrağına bağlı, devletine karşı her türlü yasal sorumluluğunu yerine getiren bir kesimiz. Bu bağlamda sizlerinde bizlerden olan istek ve taleplerini her zaman yerine getirmeye hazırız. İlçemizde kurulu 18 esnaf odası başkanım adına hoş geldiniz dileklerimi iletiyorum" diye konuştu.Kaymakam Yüksel Ünal ise esnafın örgütlü zirve kuruluşu ESOB Başkanı Dinçer ve esnaf odası başkanlarınca gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kendisinin de bir esnaf çocuğu olduğunu kaydeden Ünal, bu bağlamda esnafın sorunlarına çözüm odaklı yaklaşım göstereceğini ifade etti. Kaymakamlık olarak en kısa sürede gıda kuponu uygulamasını hayata geçireceklerini kaydeden Ünal, "Kaymakamlığımıza yardım amaçlı başvuran vatandaşlarımıza, nakit para yada gıda yardımı yerine gıda kuponu vereceğiz. Çünkü geçmişten de tecrübelerimiz var. Vatandaşa nakit veriyorsunuz ama verilen bu para farklı amaçlarda kullanılıyor. Bu olumsuzlukların önüne geçme amaçlı gıda kuponu uygulamasını hayata geçirdik. Vatandaşımız bu kuponu alıp, istediği esnaftan alkol, sigara, kozmetik hariç istediği gıda maddesini alabilecek. Yerel esnaf bu kupon kaç liralıksa ona göre faturalandıracak ve tahsilatını kaymakamlıktan yapacak. Böylece yerel esnaf ve kent ekonomisine katkı sunulacak" dedi.Ünal yine fotoğrafçı esnafının en büyük sıkıntısı arasında yer alan kamu kurumlarında fotokabin uygulaması konusunda da hassasiyet gösterdiklerinin altını çizerek, "Fotokabin uygulamasını Şubat ayı sonu itibarıyla kaldıracağız. Bu konuda rahat olun" ifadelerini kullandı.