02.03.2017 12:12:12

Başkan Demircan: 'Tüm çalışanlarımız bizim için çok kıymetlidir'

Beyoğlu Belediyesinin Ocak ve Şubat aylarında doğan personeli için düzenlediği doğum günü etkinliklerine katılan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, 'Üzerinde odaklandığımız nokta insana verilen kıymettir. Bu yaş günlerinin felsefesi bence burada gizli. Biz de Beyoğlu Belediyesi olarak işçimize, memurumuza değer veriyoruz. Çünkü tüm çalışanlarımız bizim için çok kıymetlidir' dedi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Beyoğlu Belediyesinin Ocak ve Şubat aylarında doğan personeli için düzenlediği doğum günü etkinliklerine katılan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, "Üzerinde odaklandığımız nokta insana verilen kıymettir. Bu yaş günlerinin felsefesi bence burada gizli. Biz de Beyoğlu Belediyesi olarak işçimize, memurumuza değer veriyoruz. Çünkü tüm çalışanlarımız bizim için çok kıymetlidir" dedi.Beyoğlu Belediyesinde çalışanların doğum günleri unutulmuyor. Personel arasında iletişimi güçlendirmek ve motivasyonu arttırmak için geçtiğimiz yıldan itibaren düzenlenen doğum günü programlarında çalışanlarıyla bir araya gelen Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, bu sefer Ocak ve Şubat aylarında doğan çalışanıyla birlikte doğum günü pastası kesti. Şişhane Gençlik Merkezi ve Temizlik İşleri Müdürlüğünde gerçekleştirilen doğum günü etkinliklerinde, uzun süredir belediye hizmetinde bulunan mesai arkadaşlarıyla sohbet edip yeni yaşlarını kutlayan Başkan Demircan, herkesle tek tek tokalaşarak mutluluklar diledi."Üzerinde odaklandığımız nokta insana verilen kıymettir"Bahar aylarının başladığı bu günlerde yaş gününde çalışanlarıyla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Demircan, "Cenab-ı Allah bu evleri, bu kainatı insanlar için yarattı. Demek ki bütün canlıların içerisinde en önemlisi insandır. İnsanlar da bir birlerine benzemeyen özel varlıklardır. Hepimizin hayattaki pozisyonu başkadır. Birisi temizlik yapıyor, birisi annelik yapıyor, birisi başkanlık yapıyor. Üzerinde odaklandığımız nokta insana verilen kıymettir. Kişilerin diğer kişilere kıymet veriyor olması lazım. Bu yaş günlerinin felsefesi bence burada gizli. Yaş gününü hatırlamak, insana iyi ki doğdun demek aslında herkes eşit, herkes kıymetli, herkes önemli demektir. Biz de Beyoğlu Belediyesi olarak işçimize, memurumuza değer veriyoruz. Çünkü tüm çalışanlarımız bizim için çok kıymetlidir. Cenab-ı Allah hepinize hayırlı ve uğurlu ömürler versin" dedi.