01.02.2017 13:48:09

Başkan'dan 'Bir pati de sen tut' projesine plaket

Adapazarı Belediyesi Başkan Yardımcısı Rıdvan Sezer, 'Bir pati de sen tut' projeye destek veren öğrencilere plaket verdi.

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Adapazarı Belediyesi Başkan Yardımcısı Rıdvan Sezer, "Bir pati de sen tut" projeye destek veren öğrencilere plaket verdi.İki üniversite öğrencisi Seda İnce ve Ezgi Türkmen'in, 2015 yılı Eylül ayında başlattıkları "Bir pati de sen tut" adlı projeyle Adapazarı Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Geçici Bakımevi'ne geçen yıl 125 adet, bu yıl başı itibarıyla da 47 adet kulübe yapıldı. Öğrencilerin web sitesi üzerinden uluslararası bir bağış kampanyası olarak başladıkları "Bir pati de sen tut" adlı projeye destek her geçen gün daha da artış gösteriyor. Öğrencilerin, topladıkları bağışlarla sürdürdükleri proje kapsamında 15 ayda toplam 173 adet kulübe yapıldı. Projeye destek veren ünlüler arasında Oktay Kaynarca, Deniz Çakır, Mehmet Okur, Müjde Uzman, Selda Alkara da bulunuyor. Proje kapsamında yapılan kulübelere destek verenlerin isimleri yazılıyor.Üniversiteli gençler Seda İnce ve Ezgi Türkmen, kulübeleri uygun fiyata yapacak bir marangoz bulduklarını ifade ederek, "Amacımız ağaçların altından başka sığınacak yeri olmayan özellikle yavruları ormanda yaşam mücadelesi veren tüm sahipsiz hayvanları soğuktan, yağmurdan ve kardan koruyarak, belediyemizin Sahipsiz Hayvanlar Geçici Bakımevi'ne bir nebze de olsa katkıda bulunmak. Bu proje ile tüm sahipsiz canların sesini duyurmak, halkımızı bu konuda daha duyarlı olmaya teşvik etmek istiyoruz" dediler.Adapazarı Belediyesi Başkan Yardımcısı Rıdvan Sezer, kampanya başlatarak belediye barınağına destek veren üniversite öğrencileri Seda İnce ve Ezgi Türkmen'e teşekkür ederek plaket verdi.