02.03.2017 16:56:55

Başkan Cömertoğlu, Arapgir'i 'Sakin Şehir Birliği'ne üye yapmak için çalışmalara başladı

Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Arapgir' in Sakin şehir (CİTTASLOW) birliğine üyelik sürecinin görüşülmesi için İzmir ve Manisa illerini kapsayan bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Arapgir' in Sakin şehir (CİTTASLOW) birliğine üyelik sürecinin görüşülmesi için İzmir ve Manisa illerini kapsayan bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Arapgir' in CİTTASLOW birliğine üyelik sürecini görüşmek, katma değeri yüksek Arapgir 'Mor Reyhanı'nın ticari ürüne dönüştürülmesini sağlamak, bu ve benzeri konularda yapılan uygulamaları yerinde incelemek ve fikir alışverişinde bulunmak üzere beraberindeki heyet ile İzmir ve Manisa illerini kapsayan bir ziyaret gerçekleştirdi.İlk olarak süreç ile ilgili görüş alışverişinde bulunmak üzere bir heyet ile beraber, Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer' i makamında ziyaret eden Başakn Cömertoğlu, Aripgir olarak artık dışa açılmak ve çalışmalarını modelleştirmek istediklerini söyledi.Cömertoğlu, "Bizler gerek fiziki olarak ve gerekse tarihi ve kültürel bakımdan birlik için aranan kriterlerin büyük bir kısmına haiziz, kriterler üzerinde çalışmalarımız önemli bir boyut kazandı, imaj çalışması ve vizyonel faaliyetlerimizi de süratle devam ettirmekteyiz, bu konuda sizlerin manevi katkılarınızı ve yönlendirmenizi bekliyoruz. Projemizi başta Gümrük ve Ticaret Bakanımız Bülent Tüfenkci ile birlikte Malatyalı bürokratlar, siyasi temsilciler, Malatya İş Adamları Derneği (MİAD) gibi sivil toplum kuruluşları da desteklemektedir" diye konuştu.Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer ise,ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Çalışmalarınızı zevkle dinledim, yaptığınız çalışmalar gerçekten de heyecan vericidir. Ben yaptığınız sunumdan asıl hikayeyi anladım. Farkındalığınız ve bilinciniz işin özünü oluşturuyor. Zaman geçmişin değerlerini ve özünü unutturdu. CİTTASLOW türü yerel kalkınma modeli geçmiş değerleri ve doğayı koruyarak büyümektedir. Bizler tarihsel değerlerimiz ile birlikte doğal zenginliklerimizi koruyarak bilim ve sanata entegre olmak zorundayız. CİTTASLOW için aranan şartları zaten yerine getirmişsiniz. Siz o mananın içini doldurmuşsunuz. Her kentin hikayesi ayrıdır. CİTTASLOW' un özü taklit etmemektir. Türkiye sakin şehirler cennetidir. Şu anda 30 ülkeden 230 kent birliğe üyedir. Türkiye' den üye sayımız ise 14 oldu. Biz önceliği Arapgir 'e vererek başvurunuzu en kısa süre içerisinde değerlendirmeye alacağız. Bununla birlikte heyet halinde Mayıs ayının ilk haftalarında Arapgir' i ziyaret ederek tecrübelerimizi paylaşacağız. 2017 yılının Ekim ayında da süreci tamamlayarak Arapgir' i üyeliğe geçirmiş oluruz" ifadelerini kullandı.Belediye ziyareti sonrası ilçede çeşitli temaslarda bulunan Başkan Cömertoğlu, Seferihisar Belediyesi Mandalina Kurutma Tesisi ve Pekmez Üretim Tesisini de gezerek satsuma türü mandalinanın tesislerde işlenilerek, jeotermal enerji ile kurutularak vakumlu poşetler içerisinde yurt içi ve yurt dışında pazarlanması sürecini inceledi.Belediyeye ait Üzüm Pekmezi üretim tesisini de ziyaret eden Başkan Cömertoğlu, tesis yetkililerinden ürünün üretimi ve pazarlaması hakkında bilgi aldı.İzmir ziyareti sonrası Manisa'ya geçerek burada çeşitli temaslarda bulunan Başkan Cömertoğlu Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal' ı da ziyaret ederek Enstitü Müdüründen üzüm yetiştiricileri ile ilgili ortak çalışma yapılmasını, budamada, ilaçlamada, üretim ve pazarlamada üreticilerin önünü açacak konferanslar verilmesini talep etti.Başkan Cömertoğlu, daha sonra üzüm suyu ve üzüm pekmezi üretim tesislerini ziyaret ederek ürünlerin yapım aşaması hakkında bilgi aldı.