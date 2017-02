06.02.2017 13:46:49

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinanlı öğrencilerle bir arada

2016-2017 eğitim öğretim yılı 2. döneminin başlamasıyla Kocasinan Bölgesi'nde 94 bin 907 öğrenci ders başı yaptı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

2016-2017 eğitim öğretim yılı 2. döneminin başlamasıyla Kocasinan Bölgesi'nde 94 bin 907 öğrenci ders başı yaptı.Eğitim öğretim dönemleri, süresince sık sık okul ziyaretleri gerçekleştiren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2. dönemin ilk gününde Mithatpaşa İlkokulu öğrencileriyle bir araya geldi. Öğrencilerin sevgi gösterileriyle karşılanan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi tarafından hazırlanan Kocasinan Çocuk Dergisi'nin üçüncü sayısını da öğrencilerle buluşturdu. Kocasinan Kaymakamı Ali Candan ve Kocasinan Milli Eğitim Müdürü Ercan Duran ile birlikte Mithatpaşa İlkokulunu ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, okul bahçesinde öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilere hitap eden Kocasinan Kaymakamı Ali Candan, eğitim ve öğretimin ikinci döneminde huzurlu ve başarılı geçmesi temennisinde bulunarak, "Kocasinan Belediyesi, hizmetleriyle hem kendi faaliyetlerini yürütüyor hem de eğitim, öğretim, sosyal, kültür gibi hayatın her alanında her zaman projeler üreterek, eğitime destek sağlıyor. Desteklerinden dolayı başta Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise belediye olarak her zaman eğitimin ve eğitimcilerin yanında olduklarını ifade ederek, "Belediyeler; kadınından erkeğine, yaşlısından gencine herkes için projeler üreten ve hayatın her alanında hizmetlerle yanınızda olan birer kamu kurumudur. Kocasinan Belediyesi olarak bizler de 7'den 70'e herkese hitap eden projeler üretiyoruz. Ayrıca okullarımızın oyun, sosyal ve spor alanlarıyla ilgili projeler üretiyoruz. Çocuklarımız için 2016 - 2017 eğitim öğretim yılı açılışında başlattığımız 'Okul Temizlik Hijyen ekibi' projesiyle, okullarda fiziki temizliğin yanında mekanların hijyenik temizliğini de yaptırarak dezenfekte ediyoruz. Kocasinan sınırları içerisinde 43 okulun hijyenik temizliğini yapıyoruz" ifadelerini kullandı.'Kocasinan Çocuk Dergisi' çalışmasıyla ilgili de bilgiler veren Başkan Çolakbayrakdar, "2016 yılının yaz döneminde hayata geçirdiğimiz çalışmamızla milli ve manevi değerlere sahip çocuklarımızın yetiştirilmesine katkı sunuyoruz. Kocasinan Çocuk Dergisi'nde birçok karakterin çocuklarımıza anlatacağı milli ve manevi değerlerimiz yer alıyor. Dergimizin üçüncü sayısında Kocasinanlı Sinem ve Sinan karakterleriyle tanışacaksınız. Sinan ve Sinem, dergimizin yeni sayısında sizlere birlik, beraberlik, dostluk üzerine güzel hikayeler anlatıyor. Şimdiden keyifli okumalar diliyorum. Bundan sonra da vatanını, milletini seven, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan nesiller oluşması noktasında her zaman eğitim ve öğretime destek olacağız" diye konuştu. Başkan Çolakbayrakdar sözlerini, "2016-2017 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize hayırlı olmasını diler; sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir dönem geçirilmesini temenni ediyorum" diye noktaladı.İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Duran da 2016-2017 eğitim öğretim yılının herkese hayırlar getirmesini dileyerek, "Birinci dönemde başarılı bir dönem geçirdik. İnşallah ikinci dönem de huzurlu, güvenli ve başarılı bir dönem geçiririz. Eğitim ve öğretime daime destek veren Kocasinan Belediye Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar'a ve Kocasinan Kaymakamımız Ali Candan'a teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.Mithatpaşa İlkokulu Müdürü Faruk Karaaslan ise eğitim ve öğretime her zaman verdiği desteklerden dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür ederek, "Okulların hijyen temizliğinin yanı sıra belediyenin hazırladığı Kocasinan Çocuk Dergisi ile milli ve manevi değerlerimize sahip çocuklarımızın yetişmesine vesile oluyor" dedi. Konuşmaların ardından öğrencilerle tek tek sohbet edip, onlarla yakından ilgilenen Başkan Çolakbayrakdar, öğrencilere Kocasinan Çocuk Dergisi'nin yeni sayısını dağıttı. Ardından kendi elleriyle İkram Çeşmesi'nden öğrencilere salep ikramında bulunan Başkan Çolakbayrakdar, öğrencilerin göstermiş olduğu ilgiden dolayı memnuniyetini dile getirdi.Program, öğrencilerin Başkan Çolakbayrakdar ile hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi.