Başkan Çolakbayrakdar, 'Her zaman Kayserispor'un Yanındayız'

Kayserispor Başkanı Erol Bedir ve yönetim kurulu üyeleri, takıma sağladığı katkı ve desteklerden dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Kayserispor Başkanı Erol Bedir ve yönetim kurulu üyeleri, takıma sağladığı katkı ve desteklerden dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür ziyaretinde bulundu.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Çolakbayrakdar, "Öncelikle yeni yönetiminiz şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Göreve büyük başarıya imza atarak başladınız, bizleri gururlandırdınız. Kayseri'mizin kendine has değerlerinden biriside Kayserispor'dur. Kayserispor'umuzun her zaman yanındayız. Desteklerimiz ve hizmetlerimizle Kayserispor, başarıya emin adımlarla ilerliyor. Birçok spor branşında olduğu gibi futbolda da her türlü desteği veriyor ve vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.Kayserispor Başkanı Erol Bedir ise Kayserispor'a desteklerden dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür etti. Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Kayserispor 'un atkısını Başkan Çolakbayrakdar'a hediye etmesiyle ziyaret sona erdi.