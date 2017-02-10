10.02.2017 14:26:58

Başkan Çerçi Sarıgöl'de esnaflarla buluştu

Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Sarıgöl'ü ziyaret ederek esnaflarla bir araya geldi.

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Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Sarıgöl'ü ziyaret ederek esnaflarla bir araya geldi.Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, bir iş yerinin açılışına katılmak üzere Manisa'nın Sarıgöl ilçesini ziyaret etti. İş yeri açılışının ardından Başkan Çerçi, çarşı esnafını dolaştı. Esnaflarla birebir sohbet eden Başkan Çerçi, burada yaptığı konuşmasında "Sarıgöl AK Parti İlçe Teşkilatı tarafından Alemşahlı Mahallemizde 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri anısına yaptırılan hatıra ormanına Yunusemre Belediyesi olarak parke taşı vererek buranın mesire yeri haline getirilmesine yardımcı olacağım.Başkanı Çerçi, Sarıgöl AK Parti İlçe Başkanı Muhammet Toy ve yönetim Kurulu üyeleri ve partililerle birlikte Sarıgöl Merkez Pazar Camisinde Cuma Namazını birlikte kıldıktan sonra ilçeden ayrıldı.