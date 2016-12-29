29.12.2016 12:16:00

Başkan Çerçi, Kaymakam Erdoğdu'yu ağırladı

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, kısa bir süre önce Yunusemre Kaymakamlığı'na atanan Ahmet Erdoğdu'yu makamında ağırladı. Başkan Çerçi'ye iade-i ziyarette bulunan Kaymakam Erdoğdu, 'Birlikte güzel çalışmalara imza atacağız' diye konuştu.

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Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, kısa bir süre önce Yunusemre Kaymakamlığı'na atanan Ahmet Erdoğdu'yu makamında ağırladı. Başkan Çerçi'ye iade-i ziyarette bulunan Kaymakam Erdoğdu, "Birlikte güzel çalışmalara imza atacağız" diye konuştu.İçişleri Bakanlığının Atama Kararnamesi ile Karesi Kaymakamlığı görevinden Yunusemre Kaymakamlığı görevine atanan Ahmet Erdoğdu, kendisine hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'yi makamında ziyaret etti. Belediye ve kaymakamlık olarak güzel çalışmalara imza atmayı amaçladıklarını dile getiren Kaymakam Eroğlu, "Belediye Başkanımız, göreve başladığım ilk günlerde beni ziyaret etmişti. Kendilerine iade-i ziyarette bulunarak bir araya gelmek istedik. Birlikte güzel projelere imza atacağımıza inanıyorum" diye konuştu.Yeni görev yerinde başarılar dilediBelediye Başkanı Çerçi de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi: "Yunusemre ilçemiz Türkiye'nin gelişen ilçelerinden biri. Böyle büyük bir ilçede kendileri ile beraber çalışmak, şehrimizin geleceğine yatırım yapmak bizler için ayrı bir kazanç olacaktır. Kaymakamımız, Yunusemre ilçemize yeni atandı. Kendilerinin önemli bilgi ve tecrübelerinden şehrimiz adına istifade edeceğiz. Kaymakamımız ile iştişare edeceğimiz çok önemli konular oluyor. Kendilerine nazik ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Yunusemre'mize ve şehrimize hoş geldiniz diyorum. Birlikte güzel projeler yapacağımızı ümit ediyorum."Konuşmaların ardından Başkan Çerçi, yeni kaymakama Yunusemre Belediyesi Çağrı Merkezi'ni gezdirerek, birimin çalışmaları hakkında bilgi verdi.