19.02.2017 13:48:31

Başkan Çelikcan: 'Hükümet krizleri tarihe karışacak'

Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, mahalle gezileri kapsamında ilçeye bağlı mahalle ve köylerde vatandaşlarla bir araya gelerek yapılan çalışmaları anlattı, referandumda destek istedi.

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Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, mahalle gezileri kapsamında ilçeye bağlı mahalle ve köylerde vatandaşlarla bir araya gelerek yapılan çalışmaları anlattı, referandumda destek istedi.AK Parti Yüreğir İlçe Başkanı Ahmet Çözer, meclis üyeleri ve eşi Mehtap Çelikcan ile birlikte gezilerini sürdüren Başkan Çelikcan, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Başkanımız Binali Yıldırım ve hükümetimiz önderliğinde hedefimiz bölgesinde güçlü ve lider ülke olma yolunda hızla ilerliyoruz" diyerek yapılacak olan referandumun önemine değindi.Gittiği her yerde vatandaşların ilgi alakasının kendilerini mutlu ettiğini belirten Başkan Çelikcan, " Genç vatandaşlarımız 2002'de bu yana AK Parti'nin istikrarlı bir şekilde devam eden iktidarını görmektedirler. Ama belli bir yaşın üzerinde olan vatandaşlarımız AK Parti İktidarından önceki dönemlerin sıkıntılarını yaşadıklarını için istikrarın önemini çok iyi biliyorlar. Bu yüzden gittiğimiz her yerde vatandaşlarımız bizlere önem vermesi önemlidir." dedi.Yapılacak olan referandumda vatandaşların neden evet demesinin gerekçelerini sıralayan Başkan Çelikcan, "Güçlü hükümet sistemini ülkemizi bölgesinde ve küresel siyasette daha etkili bir konuma yükseltecektir. Sorun çözen, güçlü bir ülke olarak bölgede etkinliğimiz artacaktır" diyerek yapılacak olan referandumda vatandaşlardan destek istedi.Geçmişte yaşanan hükümet krizlerinin yeni sistemle birlikte tarihe karışacağını belirten Başkan Çelikcan, 'Cumhurbaşkanı halk tarafından yüzde 50'nin üzerinde bir oy oranı ile seçileceği için, siyasette birliktelik artacak, kutuplaşma azalacak. Siyasette daha sorumlu, daha akılcı daha uyumlu bir anlayış hakim olacak. Yönetimde çift başlılık ortadan kalkacaktır." diyerek ülkemizin geçmişte yaşadığı hükümet krizlerinin bir daha yaşanmayacağını belirtti.