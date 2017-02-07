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Başkan Çelik kiraz tüccarları ile buluştu
07.02.2017 18:00:27

Başkan Çelik kiraz tüccarları ile buluştu

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Sancaklıbozköy Mahallesi ve civar Mahallelerde Kiraz alım satımı yapan Tüccar ve İhracatçılar ile bir araya geldi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Sancaklıbozköy Mahallesi ve civar Mahallelerde Kiraz alım satımı yapan Tüccar ve İhracatçılar ile bir araya geldi.

Yapımı hızlı bir şekilde devam eden Şehzadeler Belediye Sancaklıbozköy Kiraz Pazarında alım satım yapacak olan 56 Kiraz Tüccarı ve İhracatçı, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ile bir araya geldi. Karaoğlanlı Mahallesi Sosyal Tesislerde tüccarlar ile bir araya gelen Başkan Çelik, Kiraz Pazarı ile ilgili tüccarları bilgilendirdi. Yapılan toplantıya Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik' in yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir, Belediye Meclis Üyeleri Mehmet Kavas, Ahmet Demirarslan ve Kiraz Tüccarları katıldı. Toplantı öncesinde katılımcılara Sancaklıbozköy Kiraz Pazarı'nın tanıtım sunumu izletildi. Yeni yapılan İzmir - İstanbul Otoyolu ile birlikte Sancaklıbozköy'de yetişen Kirazların 3 saat gibi kısa bir sürede İstanbul'a ulaşacağını ifade eden Başkan Çelik "Kuzey yarım kürede ilk kirazı biz üretiyoruz. Üretmiş olduğumuz kirazın ciddi bir kısmını ihraç ettiğimiz gibi iç piyasaya da satıyoruz. Ürettiğimiz kirazlarımızı buradan tüm Türkiye' ye sevk ediyoruz. İlçemizde kiraz üretimi Sancaklıbozköy mahallemiz ve civar mahallelerimizde ağırlıklı olarak yapılıyor. Bu havzada üretilen kirazımız, ağırlıklı olarak Sancaklıbozköy Mahallemizde boş dükkânlarda, sokak aralarında ve kahvehane köşelerinde sağlıksız koşullarda üreticilerimiz tarafından Tüccarlarımız ile buluşturuluyor toplanan kirazlar bu şekilde buralardan kamyonlara yüklenerek Türkiye'nin dört bir yanına sevk ediliyor. Uzun yıllardır bin bir zahmetle üretilen ürünleri hem üreticilerimiz sağlıksız şartlarda satıyordu, hem de tüccarlarımız bu şekilde ticaretlerini gerçekleştirmek zorunda kalıyorlardı. Kiraz sezonunda mahallenin bir başından öbür başına gidebilmek insanlarımız için büyük bir ıstırara neden oluyordu" dedi.

Kiraz Pazarı arsasının tahsis işlemlerinin FETÖ nedeni ile uzun sürdüğünü kaydeden Başkan Çelik "Sancaklıbozköy Mahallemizde ki bu sağlıksız yapının sona ermesi için bizden önceki dönemde Kiraz Üreticileri Birliğimiz Hazineye ait olan 138 dönümlük bir alanının tahsisi için girişimlerde bulunmuştu. 30 Mart 2014 seçimlerinden önce bizde üreticilerimiz için böyle bir projeyi hayata geçireceğimizi ifade etmiştik. Göreve gelir gelmez konuyu gündemimize aldık. Bu alanın tehisinin alabilmek için çok yoğun mesai harcadık. Bu süreçte bir sürü zorluklarla karşılaştık, birçok engellemeler oldu. Bakanlıklar ve Genel Müdürlük bazında çekmediğimiz çile kalmadı. Ama ısrarlı takiplerimiz ve Milletvekillerimizin de destekleri ile bu alanın tahsisini aldık. Bize engel çıkartanların birçoğunun bugün FETÖ operasyonları ile gözaltında olduğunu görüyoruz. Bugün anlıyoruz ki bu alçak örgüt hayatın her alanında bize zorluklar çıkartmış. Kiraz Pazarımızın inşaatına bir yıl önce başlamamız gerekiyorken, uygulanan prosedürler nedeni ile temelimizi bu yıl atabildik" diye konuştu.

Sancaklıbozköy Kiraz Pazarı projesini hazırlarken civar illerdeki birçok üretici pazarının incelendiğini ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik "Kiraz Pazarımızın projesini yaparken civardaki bütün Pazar yerlerini inceledik. Bu süreçte hem üreticilerimizin hem de tüccarlarımızın fikirlerini aldık. Bu istişareler neticesinde aldığımız cevaplara göre bir projeyi hazırladık. Ege Bölgesinin en güzeli olacak olan bu projemizi hayat geçiriyoruz. Sancaklıbozköy Mahallemizin hemen altından geçen İzmir - İstanbul Otoyolu Kiraz Pazarımızın çok yakınından geçiyor. Bundan sonra buradan yüklediğiniz ürününüzü bu otoyol sayesinde ticaretin kalbi sayılan İstanbul' a 3 saat gibi kısa bir sürede ulaştırabileceksiniz. Bu bölgede yetişen ürünler nedeni ile bir gelecek var. Projemiz çok güzel oldu. Ege Bölgesinin belki de Türkiye'nin en güzeli olabilecek bir üretici pazarını hayata geçiriyoruz. Bugünleri düşünerek değil, yarınlarımızı da düşünerek bu projemize hep birlikte imza attık. Hedefimiz Nisan ayının başında Pazar yerimizin açılışını yapmak ve yeni sezona yetiştirebilmek. Bugün siz tüccarlarımız ve ihracatçılarımız ile bir araya gelmemizin amacı sizlere projelerimizi anlatmak ve hak sahipleri olarak sizlerin de katılımı ile dükkân sahiplerini belirlemekti. Biz bu taksimi kendimizde yapabilirdik ama sizlerin de katılımı ile şeffaf bir şekilde olmasını istedik" dedi.

Toplantı sonunda hak sahibi olan 56 Tüccar ve İhracatçının 60 adet dükkan da faaliyet gösterecekleri dükkanlar belirlendi.

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