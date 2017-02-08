SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Başkan Çelik: 'Biz halkımıza güveniyoruz'
08.02.2017 17:06:08

Başkan Çelik: 'Biz halkımıza güveniyoruz'

Memur Sen Manisa İl Temsilcisi Mustafa İrğat ve Memur Sen'e bağlı sendika başkanları, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'i makamında ziyaret etti. İrğat ve Başkan Çelik referandum süreci ve güncel konular hakkında fikir alışverişinde bulundu. Referandum konusuna değinen Başkan Çelik, 'Biz halkımıza güveniyoruz' dedi.

Memur Sen Manisa İl Temsilcisi Mustafa İrğat ve Memur Sen'e bağlı sendika başkanları, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'i makamında ziyaret etti. İrğat ve Başkan Çelik referandum süreci ve güncel konular hakkında fikir alışverişinde bulundu. Referandum konusuna değinen Başkan Çelik, "Biz halkımıza güveniyoruz" dedi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi Mustafa İrğat ve Memur-Sen'e bağlı sendika başkanlarını makamında ağırladı. Yapılan ziyarette başkanlar Cumhurbaşkanlığı sistemi ile ilgili referandum süreci ve güncel konular hakkında fikir alışverişinde bulundu. Şehzadeler Belediyesi ile her alanda görüş alışverişi içinde olduklarını ifade eden Memur Sen Manisa İl Temsilcisi ve Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa İrğat, "Memur Sen Manisa Şubesi olarak Konfederasyonumuza bağlı şube başkanlarımız ile birlikte Şehzadeler Belediye Başkanımız Ömer Faruk Çelik'i ziyaret ederek ülkemizin gündemi ile alakalı hem referandum süreci hem de şehrimizin özellikle Şehzadelerimizin sorunları ile ilgili bizlere yansıyan konuları istişare etmek üzere ziyaret etmek istedik. Sivil toplum kuruluşları olarak belediye başkanımız ve belediyemizin çalışmalarını yakından takip ediyoruz oldukça güzel ve halk tarafından takdir toplayan çalışmaları var. Referandum sürecinde de birlikte hareket etmek niyeti ile de fikir alışverişinde bulunuyoruz. Önümüzdeki yaşanacak olan süreç halkımız için hayırlara vesile olacaktır diye düşünüyorum" dedi.

"Cumhurbaşkanlığı Sistemi Türkiye'yi daha da güçlendirecektir"

Memur Sen'in özgürlüklere ve insan haklarına önem veren bir sendika olduğunu ifade eden "Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik "Memur Sen Kurulduğu günden beri sürekli bu ülke için mücadele vermiş olan insan haklarına, özgürlüklere ve demokrasiye önem vermiş olan her ne şartta olmuşsa olsun. Hak'tan, adaletten ve dürüstlükten yana tavır ortaya koymuş olan Türkiye'nin en büyük memur bir sendikasıdır. Şüphesiz ki Manisa ve Şehzadeler' de sürekli olarak bir fikir alışverişi içerisindeyiz. Hem belediyemizin hizmetleri ile ilgili arkadaşlarımızın katkılarını, önerilerini alıyoruz, Hem de genel konularla alakalı değişik vesileler ile bir araya geliyoruz. Bilindiği gibi önümüzde çok önemi bir referandum süreci var. Ülkemiz açısından son derece önemli olan bir konu. Türkiye eski Türkiye gibi sıkıntılı günlerini yaşayarak mı yoluna devam edecek, yoksa anayasa değişikliği ile birlikte daha güçlü, daha müreffeh, istikrarsızlık diye bir sorunun yaşanmadığı bir Türkiye mi oluşacak. Bununla ilgili bir karar verilecek. En basit şekli ile bu ülkenin koalisyonlar döneminde, Cumhurbaşkanı seçemediği dönemlerde ne kaybettiğini, ne kadar büyük zararlar gördüğünü hepimiz biliyoruz. Bu Cumhurbaşkanlığı sistemi ile birlikte de bir istikrar oluşacak. Siyasi istikrar ile birlikte de gelecek ekonomik istikrarda Türkiye'nin daha da güçlenmesine ve büyümesine vesile olacak. Halktan korkmamak lazım. Halkın yüzde 51'nin seçtiği seçilmiş bir Cumhurbaşkanı, hükümet etme görevini layığı ile yapacaktır. Biz halkımıza güveniyoruz. Dünyanın en gelişmiş ülkeleri tarafından uygulanmış olan bu sistemin daha büyük Türkiye açısından faydalarının olacağına yürekten inanıyor ve bu noktada bir kampanya yürütüyoruz. Memur Sen ve bağlı sendika başkanlarımıza da Cumhurbaşkanlığı sistemi ile ilgili destekleri ve katkıları nedeni ile ilgili çok teşekkür ediyorum. Ben inanıyorum ki milletimiz bu anayasa reform paketini sandıktan çıkaracaktır" dedi.

    YORUM YAZ

YORUMLAR

Krasnodar-Fenerbahçe maçı biletleri yarın satışta
Krasnodar-Fenerbahçe maçı biletleri yarın satışta
Fenerbahçe'nin Krasnodar ile deplasmanda yapacağı maçın biletleri, yarın satışa çıkacak.
08.02.2017 17:19:10
40 kişilik kontenjana 1600 kişi başvurdu
40 kişilik kontenjana 1600 kişi başvurdu
Erzincan'da Et ve Süt Kurumu'nun 40 kişilik işçi kadrosu için yaklaşık 1600 kişi başvuru da bulundu.
08.02.2017 17:13:20
Köpek mamasından uyuşturucu çıktı
Köpek mamasından uyuşturucu çıktı
Kayseri'de beşiğe gizlenmiş tabanca, köpek maması kutusuna saklanmış uyuşturucu bulundu.
08.02.2017 17:09:20
YÖKDİL'e bir haftada 50 bin başvuru
YÖKDİL'e bir haftada 50 bin başvuru
YÖK Başkanı Saraç, 'YÖKDİL, bir hafta içinde 50 bine yakın başvuru aldı. Çalışmalarımız içinde gerçekten gurur duyduğumuz bir proje olacak.' dedi.
08.02.2017 16:58:04
PKK'ya ait füze ateşleyicisi ele geçirildi
PKK'ya ait füze ateşleyicisi ele geçirildi
Nusaybin'de PKK'ya yönelik düzenlenen operasyon başarıyla tamamlandı.
08.02.2017 16:52:32
CHP'den ihraçlara tepki
CHP'den ihraçlara tepki
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, dün yayımlanan 686 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile akademisyenlerin kıyıma uğradığını söyledi.
08.02.2017 16:52:11
Çukurca Devlet Hastanesi'ne uzman doktor
Çukurca Devlet Hastanesi'ne uzman doktor
Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki devlet hastanesine 9 uzman ve 6 pratisyen doktor ile 2 diş hekimi atandı.
08.02.2017 16:41:05
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
SPK üyesinde Adil Öksüz'ün izine rastlandı
SPK üyesinde Adil Öksüz'ün izine rastlandı
MİT açıkladı: İşte FETÖ'nün Bylock'ta en zor kırılan şifreleri
MİT açıkladı: İşte FETÖ'nün Bylock'ta en zor kırılan şifreleri
'Ankara, Rusya'nın anayasa taslağını reddetti'
'Ankara, Rusya'nın anayasa taslağını reddetti'
Kandilli'den büyük deprem uyarısı
Kandilli'den büyük deprem uyarısı
15 Temmuz darbe girişimi, 7 Şubat'ta başladı
15 Temmuz darbe girişimi, 7 Şubat'ta başladı
KHK ile 4 bin 464 kişi memuriyetten atıldı
KHK ile 4 bin 464 kişi memuriyetten atıldı
‘ABD’nin Yemen’deki asıl hedefi El Kaidesi lideri Rimi'ydi’
‘ABD’nin Yemen’deki asıl hedefi El Kaidesi lideri Rimi'ydi’
Öğretmen atamalarıyla ilgili MEB'den açıklama
Öğretmen atamalarıyla ilgili MEB'den açıklama
'Suriye anayasası taslağı' Rusya'nın mı, Obama'nın mı?
'Suriye anayasası taslağı' Rusya'nın mı, Obama'nın mı?
Portekiz'den Türkiye'ye çağrı: Giriş kapınız oluruz
Portekiz'den Türkiye'ye çağrı: Giriş kapınız oluruz
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Erdoğan ve Yıldırım Merkel'e randevu vermedi mi?
Erdoğan ve Yıldırım Merkel'e randevu vermedi mi?
Şehitliklerde beş vakit ezan okunuyor
Şehitliklerde beş vakit ezan okunuyor
Bursaspor’un amigosuna Erdoğan'a hakaretten hapis
Bursaspor’un amigosuna Erdoğan'a hakaretten hapis
Akıncı ve Anastasiadis'den Kıbrıs görüşmeleri için tarih teklifi
Akıncı ve Anastasiadis'den Kıbrıs görüşmeleri için tarih teklifi
‘Yunanistan, işgal ettiği 18 adayı silah deposu ve karakola dönüştürdü’
‘Yunanistan, işgal ettiği 18 adayı silah deposu ve karakola dönüştürdü’
Karamollaoğlu: Prensipte başkanlık sistemine karşı değiliz ama...
Karamollaoğlu: Prensipte başkanlık sistemine karşı değiliz ama...
İran doğruladı: Balistik füze denemesi yaptık
İran doğruladı: Balistik füze denemesi yaptık
Figen Yüksekdağ: Sözlerimin arkasındayım
Figen Yüksekdağ: Sözlerimin arkasındayım
Türkiye'nin ilk kadın general adayı gözaltında!
Türkiye'nin ilk kadın general adayı gözaltında!
'Trump'ın kararına ses çıkmıyor çünkü...'
'Trump'ın kararına ses çıkmıyor çünkü...'

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları