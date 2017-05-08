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Başkan Çavuşoğlu: 'Konya'da çok iyi ağırlandık'
08.05.2017 19:34:25

Başkan Çavuşoğlu: 'Konya'da çok iyi ağırlandık'

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, 'Konya'da çok iyi ağırlandık. Konyaspor Kulübü Başkanı sayın Ahmet Şan ve yönetimiyle hep beraber yemek yedik. Konya'daki hemşerilerimiz bizi misafir ettiler. Özellikle taraftar grupları, liderleri ve tüm taraftarlar Alanyaspor'u en iyi şekilde ağırladılar' dedi.

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Konya'da çok iyi ağırlandık. Konyaspor Kulübü Başkanı sayın Ahmet Şan ve yönetimiyle hep beraber yemek yedik. Konya'daki hemşerilerimiz bizi misafir ettiler. Özellikle taraftar grupları, liderleri ve tüm taraftarlar Alanyaspor'u en iyi şekilde ağırladılar" dedi.

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Atiker Konyaspor maçını değerlendirerek 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Bu galibiyetle rahatladıklarını belirten Çavuşoğlu, "Alanya'da ligin ilk yarısında oynanan maçta yaşanan olaylar bizleri çok üzmüştü. Olmaması gereken bir olaydı. Tabii biz bununla alakalı gerekli çalışmaları yaptık. Başkan sayın Ahmet Şan'ı ve taraftar gruplarını ziyaret ettik. Bu tip olaylardan dolayı ne Konya şehriyle ne Konyaspor Kulübü ile ne de Konyalı taraftarlarla ilişkilerimizin bozulması söz konusu olmaz. Birkaç kişinin yaptığı olaylar genele yansıtılmamalı" dedi.

"Bizi misafir ettiler"

Konya'da U21 takımının otobüsüne bir kaç kişinin yazı yazarak birkaç taş attığını ancak bu olayın abartıldığını dile getiren Çavuşoğlu, "Konya'da çok iyi ağırlandık. Konyaspor Kulübü Başkanı Sayın Şan ve yönetimiyle hep beraber yemek yedik. Konya'daki hemşerilerimiz bizi misafir ettiler. Özellikle taraftar grupları, liderleri ve tüm taraftarlar Alanyaspor'u en iyi şekilde ağırladılar. Hiçbir taşkınlık söz konusu olmadı. Aracı taşlayan ismi de Konyalı taraftarlarımız tespit ettiler. O da önemli bizim için. Bir iki kişinin otobüse taş atmasıyla ne taraftarların ilişkilerini ne yönetimsel ilişkileri ne de şehir ilişkilerini kimse bozamaz. Bunun altını çizerek söylüyorum. Özellikle taraftarlarımıza buradan bir kez daha sesleniyorum. Hiçbir takım, hiçbir kulüp hakkında olumsuz sözler yazılıp çizilmesini asla istemiyorum. Yazanları Alanyaspor taraftarı olarak asla kabul etmiyoruz. Her şeyi büyütmesinler. Kulübü bu günlere nasıl getirdiğimizi herkes çok iyi biliyor. Genç arkadaşlarımız özellikle 15-20 yaş arasındaki gençler de böyle bir heyecan var. Bilmeden abuk subuk şeyler yazıyorlar. Genç kardeşlerimize sesleniyorum. Bu kulüp hepimizin. Sizin eksi olarak yaptığınız her şey, yazdığınız her şey Alanyaspor Kulübü'nün aleyhinedir. Eğer Alanya'yı seviyorsanız, Alanyaspor'u seviyorsanız her anlamda kulübünüze destek verin. Yazıp çizmeyle ancak köstek oluruz. Osmanlıspor maçında kötü tezahürat ve sahaya atılan maddelerden dolayı ceza aldık. Kusura bakmasınlar ama biz onları taraftar olarak kabul etmiyoruz. O şekilde geleceklerse tribünlere gelmesinler. Takım yense de yenilse de destek veren insanlar var. Onların maç izlemesine engel olmayın. Biz de buna müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.

"Her kulübe Vagner lazım"

Atiker Konyaspor'a Türkiye Kupası'nda başarılar dileyen Çavuşoğlu, "İnşallah kupayı Anadolu'ya kaydırırlar. Bir kez daha Konyaspor taraftarına, yönetim kuruluna, Konyalılara teşekkür etmek istiyorum. Konya, Alanya ve Antalya ayrımı yapmamalıyız. Çünkü hep iç içeyiz. Her zaman iç içe yaşayacağız. Her zaman birbirimizin yolundan, sokağından geçip suyundan içiyoruz. Her yerde birlik beraberlik önemlidir. Dostluklar çok önemlidir" dedi.

Başkan Çavuşoğlu, 18 gole ulaşan ve gol krallığında ilk sıraya yerleşen Vagner Love'un performansı hakkında ise şöyle dedi:

"Vagner Love'u golcü olduğu için aldık. O da en iyi şekilde görevini yapıyor. Son 2 maçta sakatlığı nedeniyle oynamamıştı. Onun için bir kayıptı. O maçlarda olsaydı gol atabilirdi. Vagner Love star bir oyuncu. Vagner'i tanımadan yorum yapan televizyon yorumcuları da artık onu tanımıştır diye düşünüyorum. Çünkü Vagner Love sadece gol atmıyor, sadece futbol oynamıyor. Futbolun dışında da takım arkadaşlarını, kulübü ne kadar sahiplendiği, Alanya'yı ne kadar sahiplendiği konusu da bizim için çok önemli. Hem işini yapıyor, hem golünü atıyor, hem de insanlığı ve kişiliğiyle kulübe çok şey katıyor. Her kulübe Vagner gibi bir futbolcu lazım diye düşünüyorum."
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