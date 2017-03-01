01.03.2017 16:28:30

Başkan Çakır Genç ASKON yönetimini kabul etti

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Gençlik Kurulu (Genç ASKON) Malatya Şube Başkanı Emre Kuzu ve Yönetim Kurulu üyeleri Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

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Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Gençlik Kurulu (Genç ASKON) Malatya Şube Başkanı Emre Kuzu ve Yönetim Kurulu üyeleri Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.Ziyarette konuşan, Genç ASKON Malatya şube Başkanı Emre Kuzu, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'a kendilerini kabul ettiği için teşekkür etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, gençlerin girişimcilik ruhuna sahip olmasının çok önemli olduğunu söyledi. Genç girişimcilerin kendilerini mutlu ettiğini belirten Başkan Çakır, "ASKON gibi dernekler gençleri yatırıma yönlendirmektedir. Dernek olarak yaptığınız çalışmalar toplum için çok faydalı çalışmalardır. Bütün gençlerimizin sosyal sorumluluk almasını temenni ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerimizin her zaman yanında olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.Ziyaret sırasında Genç ASKON Malatya Şube Başkanı Emre Kuzu, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'a isminin yazılı olduğu bir porselen tabak hediye etti.