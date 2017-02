20.02.2017 17:27:16

Başkan Çakır, Cumhurbaşkanına bağlama hediye eden alevi vatandaşlara baskı olduğunu söyledi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Malatya ziyaretinde bağlama hediye eden alevi vatandaşların baskı gördüğünü söyleyerek, "Ama tabi onlara da yapılan bir baskı var" dedi.Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, bir dizi açılış için geçen hafta sonu kente gelen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Malatyalılarla buluşmasını İHA'ya değerlendi. Açılış mitingine 100 binin üzerine Malatyalının katılığını belirten Çakır, Cumhurbaşkanına hediye ettiği atın ne anlama geldiğini de paylaşarak, "Burada Hara'nın varlığına dikkat çekme, Hara'nın daha da geliştirilmesi noktasında, daha da kente değer katması noktasında bir adım atmaktı. En temel hedefimiz buydu" diye konuştu."100 binin üzerinde bir katılımın olması gerçekten çok manidardı"Çakır, Cumhurbaşkanını tahmin edilenin üzerinde bir kalabalığın karşıladığını belirterek, "Coşkulu bir karşılama oldu gerçekten. Malatya'nın her yerinden, ilçelerinden bu alana bir yığılmanın olduğunu gördük. 15 Temmuz'dan sonra Cumhurbaşkanımız ilk defa Malatya'ya geldi. Demek ki hemşerilerimizde de büyük bir özlem oluşturdu. Gerçekten tahminlerin üzerinde bir katılım oldu. 100 binin üzerinde bir katılımın olması gerçekten çok manidardı. Bu şunu gösteriyor, demek ki insanlar Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine olan güveni ve desteğini diğer bir yandan gösteriyor. Bu anlamda önemliydi. Cumhurbaşkanı ve heyeti son derece memnun kaldı, son derece memnun ayrıldı Malatya'dan" dedi."Referandumda evet oyu vereceğiz dediler"Başkan Çakır, belediyeyi ziyaretinde Cumhurbaşkanına hediye ettiği atın ne anlama geldiğini de aktararak, "Belediyemizi ziyaretinde Cumhurbaşkanımıza bir at hediye ettik. Bu atın önemi de tabi ki burada Hara'nın varlığına dikkat çekmek, Hara'nın daha da geliştirilmesi noktasında, daha da kente değer katması noktasında bir adım atmaktı. En temel hedefimiz buydu. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımıza da Hara ile ilgili bilgi verdik. Buranın 7 bin dönümlük bir alan olduğunu, 1865 yılında, 1. Abdulaziz döneminde kurulduğunu, Abdulhamit döneminde de Osmanlı ordusuna at yetiştiren bir yapıya dönüştüğünü, daha sonra Cumhuriyet dönemindeki evreleriyle birlikte en son TİGEM'e dönüştüğünü anlattık. Esas olarak bunları amaçladık ve atımızı hediye ettik. Kendileri bundan memnun oldular. Yine yöresel kıyafetli ninelerimiz, annelerimiz karşıladılar burada Cumhurbaşkanımızı. Yöresel kültürümüzün yaşaması adına arkadaşlarımız daha önce kırsal yerlerimizi ziyaret ederek, şuanda çok kullanılmayan o giysilerin yaşatılması için bir çalışma yapmıştık. O yöresel kıyafetlerimiz giyen teyzelerimiz, ninelerimizi buraya davet ettik ve onlar da Cumhurbaşkanımızı karşıladılar. Çakır, daha önce kendisine bağlama hediye edip referandumda 'evet' oyu kullanacaklarını açıklayan alevi vatandaşların Cumhurbaşkanına da bir bağlama hediye ettiğini kaydederek, "Alevi vatandaşlarımız, muhtarlarımız daha önce bizi ziyaret edip bir bağlama hediye etmişlerdi. Bana biz aynı bağlamadan Cumhurbaşkanımıza da hediye etmek istiyoruz dediler ve referandumda da evet oyu vereceğiz dediler. Ama tabi onlara da yapılan bir baskı var. Ona halk baskısı mı diyelim yoksa kamuoyu baskısı mı diyelim, öyle bir baskı oluşturuldu. Bunu ben ilk geldiklerinde kendilerine de dedim. Dedim ki, size biraz sıkıntı çıkarırlar. Doğru olan nedir, insanlar hür düşünebilmeli, düşüncesini ifade edebilmeli, iradesini mutlaka yansıtabilmeli. Aksi taktirde bu tür baskılar, eleştiriler olayı farklı boyutlara çekmeler doğru şeyler değil. Bu arkadaşlarımızın böyle bir çevre baskısına maruz kalması bizleri üzüyor gerçekten" diye konuştu.