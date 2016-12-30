30.12.2016 10:45:51

Başkan Büyükkılıç'tan şehit ailelerine taziye ziyareti

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Fırat Kalkanı Harekatında Şehit düşen Piyade Uzman Çavuşlar Mehmet Kökkaya ve Osman Çelik'in ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Fırat Kalkanı Harekatında Şehit düşen Piyade Uzman Çavuşlar Mehmet Kökkaya ve Osman Çelik'in ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.İlk olarak Piyade Uzman Çavuş Mehmet Kökkaya'nın Kocatepe Mahallesi'nde, daha sonra Piyade Uzman Çavuş Osman Çelik'in Alsancak Mahallesi'ndeki evlerine ziyarete bulunan Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve beraberindekiler şehitlerimizin ailelerine başsağlığı ve taziyelerini ilettiler.Şehit ailelerine yapmış olduğu taziye ziyaretlerinde konuşan Başkan Büyükkılıç, "Sizlerin acısı, bizim acımızdır. Acınızı yürekten paylaşıyoruz. Evladınız, bu Vatan için, bu memleket için şahadet şerbetini içti. Geride bıraktığı en değerli varlığı olan sizler, şehidimizin devletimize, milletimize birer emanetisiniz. Sizlere her zaman sahip çıkacağız" dedi.Başkan Memduh Büyükkılıç ve beraberindekiler daha sonra şehitlerin aileleri ile bir süre sohbet ederek, gerek şahsı gerek ile Melikgazi Belediyesi olarak her zaman yanlarında olacaklarını sözlerine ekledi.