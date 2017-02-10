10.02.2017 11:21:41

Başkan Büyükkılıç, 'Melikgazi Belediyesi yatırım ve hizmetleri ile referans gösterilmektedir'

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK PARTİ Yerel Yönetimler Birliği Başkanlığınca düzenlenen nüfusu 500 binin üzerinde olan Belediye Başkanları toplantısının 11 Şubat 2017 günü Antalya Büyükşehir Organizasyonu ile gerçekleştirileceğini bildirdi.

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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK PARTİ Yerel Yönetimler Birliği Başkanlığınca düzenlenen nüfusu 500 binin üzerinde olan Belediye Başkanları toplantısının 11 Şubat 2017 günü Antalya Büyükşehir Organizasyonu ile gerçekleştirileceğini bildirdi.Melikgazi İlçesinin, Türkiye'de nüfusu 500 binin üstünde olan 17 belediyeden biri olduğunu ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, İstanbul ilinden 6 Ankara 4, Gaziantep ve Bursa illerinden 2'şer, Konya, Adana ve Kayseri ilinden birer belediyenin bu toplantıya davet edildiğini belirtti.Bu toplantıda Melikgazi belediyesinin 4 örnek projenin gerçekleştirilmiş proje olarak tanıtılacağını bunun Kayseri için bir övünç olduğunu hatırlatan Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu;"Melikgazi Belediyesi gerçekleştirmiş olduğu yatırım ve hizmetler ile örnek ve referans gösterilmektedir. Her geçen gün büyüyen ve gelişen bir ilçe olarak at arabası olmayan, el arabaları ile işgal edilmeyen ve tek bir gecekondu bile inşa edilmeyen bir belediye olarak bunun başarısı araştırılmakta, örnek gösterilmekte ve uygulama projeleri istenmektedir. Geri dönüşüm ve çevre çalışmaları, kentsel dönüşümde başarılı uygulama ve sonuçları, sosyal ve spor tesisleri ile mahalle kültür evleri gibi çalışmalar Melikgazi'nin uygulamalı birer projesidir. Melikgazi Belediyesi bu başarıyı tesadüfen elde etmemiştir. Bir birikim, kazanç ve dayanışma ile paylaşım sonucu elde etmiştir. Melikgazi Belediyesi'nin bu toplantıya davet edilmesi Kayseri için bir kazançtır"Başkan Memduh Büyükkılıç, planlı büyüme, bilinçli yatırım, dengeli hizmet paylaşımı ve kurumlar arası dayanışmanın başarıya büyük katkı sağladığını sözlerine ekledi.