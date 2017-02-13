13.02.2017 10:52:49

Başkan Büyükkılıç, 'Kayseri'nin Yarısına Hizmet Veriyoruz'

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, günden güne büyüyen ve gelişen Melikgazi İlçesine daha etkin, verimli ve seri hizmet sunabilmek amacı ile motorize araç parkına önem verdiklerini söyledi

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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, günden güne büyüyen ve gelişen Melikgazi İlçesine daha etkin, verimli ve seri hizmet sunabilmek amacı ile motorize araç parkına önem verdiklerini söylediMAHALLELER BÜYÜYOR NÜFUS ARTIYOR...Çevre ve Temizlik İşleri, Fen ile Zabıta Müdürlüklerinde kullanılmak üzere 2017 yılında ilk etapta 3 araç satın alınacağını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç "Melikgazi planlı bir şekilde büyümekte ve her geçen gün yeni yollar açılmaktadır. Kayserimizin % 50'sini barındıran Melikgazi Belediyesi, Kayserili hemşerilerimize daha etkin, seri ve verimli hizmet sunabilmek için ihtiyaç duyuldukça yeni araçlar alarak araç parkını genişletmektedir. Özellikle Temizlik, Zabıta ve Fen işleri müdürlüklerinde denetim ve hizmet takibi için kullanılmak üzere 2 adet panel tip araç satın alınacaktır. Bilindiği üzere belediyemiz birçok hizmeti özelleştirerek daha etkin ve seri hizmet vermektedir. Denetleyen bir kurum olarak hizmetin aksamaması, takip edilmesi ve sürekliliğin sağlanabilmesi için yeni araçlar satın almamız gerekmektedir" dediİHALE İLE SATIN ALINACAK.3 adet aracın 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile satın alınacağını ifada eden Başkan Memduh Büyükkılıç, ihale ile ilgili tüm bilgilerin belediye'nin www.melikgazi-bld.gov.tr Web adresinde yer aldığını sözlerine ekledi.