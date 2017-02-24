24.02.2017 15:13:34

Başkan Bulutlar taraftarı maça davet etti

Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, Voleybol Erkekler 1.Ligi B grubunda mücadele eden Palandöken Belediyespor, hafta sonun da güçlü rakibi Bingöl Solhanspor karşısında taraftarlardan destek istedi.

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Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, Voleybol Erkekler 1.Ligi B grubunda mücadele eden Palandöken Belediyespor, hafta sonun da güçlü rakibi Bingöl Solhanspor karşısında taraftarlardan destek istedi.Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, "Palandöken Belediyespor olarak son haftadır iyi bir çıkış yakalandı ve puan kaybetmiyoruz. Birinci lig için emin adımlarla ilerliyoruz ve her şeyden önemlisi hedefimize varmak üzereyiz. Cumartesi günü saat 14.00'de Recep Tayyip Erdoğan Kapalı Spor Salonun da Bingöl Solhan Spor ile çok önemli bir maç oynayacağız. Bu önemli maça tüm sporseverleri davet ediyorum" dedi.