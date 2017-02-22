22.02.2017 16:10:37

Başkan Böcek, 'Yaşlılar Kreşi'ni inceledi

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yapımı tamamlanan Yaşlılar Kreşi ve Kadınlar Sanat Lokali'nde son incelemeleri yaptı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yapımı tamamlanan Yaşlılar Kreşi ve Kadınlar Sanat Lokali'nde son incelemeleri yaptı.Yaşlıların gündüz vakit geçirip akşamları ise evlerine geri dönmeleri prensibiyle hayata geçirilen Yaşlılar Kreşi ve Kadınlar Sanat Lokali'nde inşaat çalışmaları tamamlandı. İlgili birim müdürleriyle birlikte Yaşlılar Kreşi ve Kadınlar Sanat Lokali'nde son incelemeleri yapan Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, örnek bir projeyi daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.Konyaaltı Belediye Başkanı Böcek, özellikle çalışan ailelerin gündüz saatlerinde zaman ayırmakta güçlük çektiği yaşlı büyüklerini bu tesiste günü birlik ağırlayacaklarını söyledi. Çatı katında oluşturulacak bahçe ile de kursiyerlerin ders aralarında ferah nefes alabilmelerini amaçladıklarını ifade eden Muhittin Böcek, Nisan ayı içersinde tüm tefrişat işlerinin de tamamlanacağını bildirdi. 4 bin metrekare inşaat alanına sahip olan Yaşlılar Kreşi ve Kadınlar Sanat Lokali'nin 5 milyon liraya mal olduğunu dile getiren Başkan Böcek, projenin Türkiye'ye örnek olduğunu kaydetti.Projenin içerisinde 200 kişilik konferans salonu, el sanatları atölyeleri, müzik, bilgisayar ve yabancı dil gibi derslikler, kütüphane ve ilk yardım odaları, çatı bahçesi ve çocuk oyun salonları da bulunuyor.