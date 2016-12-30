30.12.2016 13:55:37

Başkan Böcek: 'Muhtar evleri 10 güne hazır'

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, inşası devam eden 4 muhtarlık binası ve bir ATM Parkı'nın çalışmalarını yerinde inceledi.

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Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, inşası devam eden 4 muhtarlık binası ve bir ATM Parkı'nın çalışmalarını yerinde inceledi.Son olarak Uncalı Mahallesi'nde yapımı tamamlanan muhtar evini hizmete açan Konyaaltı Belediyesi, şimdi de Arapsuyu, Toros, Akkuyu ve Liman Mahalleleri'nde muhtarevleri inşa ediyor. Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, muhtarevleri ve ATM Parkı'nın inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.4 Muhtarevi birden inşa ediliyorİlçede muhtar evlerini bir bir yenilediklerini ve modern bir kimliğe kavuşturduklarını ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Böcek, Liman, Arapsuyu, Toros ve Akkuyu Mahalleleri'nde modern muhtar evi inşa ettiklerini söyledi. Başkan Böcek, "Vatandaşlarımız ile belediyemiz arasında köprü oluşturan muhtarlarımıza modern çalışma ofisleri inşa etmek görevimiz. Muhtar evlerinin, sadece inşa etmekle kalmıyor, klimasından bilgisayarına tüm tefrişatını da belediye olarak biz karşılıyoruz" diye konuştu.Siteler Mahallesine ATM parkıLiman Mahallesi'nde hizmete açılan ATM Parkı ile Türkiye'de bir ilkİ gerçekleştirdiklerini ifade eden Muhittin Böcek, Siteler Mahallesi'nde bu projenin ikincisinin yapımına başladıklarını söyledi. Uncu Ali Parkı içersinde inşa edilen projenin tamamlanmasıyla 13 bankanın bankamatiklerinin bir noktada toplanacağını dile getiren Başkan Böcek, bu şekilde görüntü kirliliğinin de önüne geçmiş olacaklarını kaydetti.4 muhtar evi ile ATM Parkı Projelerinin yaklaşık 650 bin liraya mal olacağını belirten Başkan Böcek, bu projelerin yeni yılın ilk haftasında tamamlanıp hizmete açılacağını söyledi.