02.02.2017 10:56:00

Başkan Bilal Demirci: Kentsel dönüşüm projesinde imar planı onaylandı

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi sınırları içinde kalan 9.8 hektarlık riskli alana ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yeniden hazırlanan imar planı onaylandı.

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Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi sınırları içinde kalan 9.8 hektarlık riskli alana ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yeniden hazırlanan imar planı onaylandı.Hoca Ahmet Yesevi Mahallesinin imar planının Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca re'sen onaylandığını belirten AK Parti Pazarlar İlçe Başkanı Bilal Demirci, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızca onaylanan Kütahya İli, Pazarlar İlçesi, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi sınırları içinde kalan 9.8 hektarlık Riskli Alan'a ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yeniden düzenlendi. İmar Planı yeniden düzenlenen Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi sınırları içinde kalan 14,4 hektarlık Riskli Alan ve Rezerv alan'a ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları Çevre Şehircilik Bakanlığınca re'sen onaylanmıştır. Hoca Ahmet Yesevi Mahallesinin imar planı 1 (bir) ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü panosu ile İnternet sitesinde ve Pazarlar Belediyesinde askıya çıkartılarak halkımıza duyurulmuştur. Kentsel Dönüşüm için ilk adım atıldı. Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Kentsel Dönüşüm projesinin sağlıklı ve hızlı yürüme için işin takipçisi olacağız" dedi. (MB-EFE)