30.12.2016 10:42:41

Başkan Bayır: 'MÜSİAD Ülkemizin yanı sıra dünyanın birçok yerindedir'

MÜSİAD Erzurum Başkanı Taner Bayır, Erzurum da faaliyet gösteren ulusal ve yerel STK'lar tarafından Suriye'de devam eden iç savaş ve yaşanan insanlık dramı nedeniyle Halep'e gönderilen yardımda MÜSİAD'ın nerede olduğu ile ilgili bazı yerel gazete ve haber ajanslarda çıkan yanlış değerlendirmelerle ilgili bir açıklama yayınladı.

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MÜSİAD Erzurum Başkanı Taner Bayır, Erzurum da faaliyet gösteren ulusal ve yerel STK'lar tarafından Suriye'de devam eden iç savaş ve yaşanan insanlık dramı nedeniyle Halep'e gönderilen yardımda MÜSİAD'ın nerede olduğu ile ilgili bazı yerel gazete ve haber ajanslarda çıkan yanlış değerlendirmelerle ilgili bir açıklama yayınladı.MÜSİAD yurt içinde 86 irtibat noktasında, 68 farklı ülkede toplamda ise 181 noktada hizmetini aşkla ve şevkle sürdürdüğünü hatırlatan Başkan Taner Bayır, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:"Şöyle ki; ülkemiz genelinde 11 bini aşan üyesi ile MÜSİAD; 46 bine yakın işletmeyi temsil eden ve yaklaşık 1 milyon 600 bin kişiye istihdam sağlayan, yurtiçinde 86 irtibat noktası bulunan, üyelerinin sorunlarını, görüş ve önerilerini kamu kurum ve kuruluşlara yerinde ileten, çözümleyen, yurtdışında 68 farklı ülkede toplamda ise 181 noktada hizmet veren, iş dünyasına olduğu kadar toplumun diğer kesimleri için de örnek bir eğitim, rehberlik, danışmanlık merkezi haline gelen, uygulama ve çalışmalarını profesyonel düşünce zeminine oturtan, 'kamu yararına dernek' statüsüne sahip güçlü bir 'Sivil Toplum Kuruluşu'dur. MÜSİAD misyonu gereği, gerek ekonomik alanda gerekse sosyal etkinliklerde ülkemizde ve yurtdışında öncü rol üslendiği tüm kesimlerin malumudur. Bu vesileyle geçen hafta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde şehit ailelerine destek amaçlı yardım talebine MÜSİAD 1 milyon TL nakdi yardımla iştirak etmiştir. Ayrıca Mülteci Kampların da barınan Suriyeli kardeşlerimize de zaman zaman toplu yardımlarda bulunmuştur. En son olarakta 1000 kişiye giyim yardımı yapmıştır."Başkan Bayır, MÜSİAD'ın kapılarının her kese açık olduğuna dikkat çekerek, sözlerini şöyle tamamladı: "Erzurum da ulusal ve yerel bir kısım STK lardan Halep'e insani yardıma destek veren ' Ulusal STK lardan İHH 9 Tır, Hayrat Vakfı 5 Tır, Deniz Feneri 2 Tır, Yerel STK lardan Ebuishak Vakfı 2 Tır ve Vuslat Derneği 1 Tır la katkı sağlamışlardır. Erzurum Büyük Şehir Belediyesi'nin ise araçların yakıt bedelini karşılamış olduğunu memnuniyetle öğrendik ve takdirle karşılamaktayız. Ayrıca, Erzurum MÜSİAD'ın yapılan organizasyondan tamam habersiz olduğunun bilinmesinde de fayda vardır. Haberde sorulan soruların muhatabının Erzurum MÜSİAD değil, organizasyonu yapanlar olduğu bilinmelidir. Bu haberin toplumsal duyarlılıktan ve iyi niyetle yapıldığından şüphemiz bulunmamaktadır. Haber yapılmadan önce organizasyonu yapanlarla görüşülüp bilgi alındıktan sonra yapılması daha doğru olacağını düşünmekle birlikte MÜSİAD camiasını üzdüğü de bir gerçektir."