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Başkan Başol Ormanlı'ya yaptığı hizmetleri anlattı
04.05.2017 17:33:27

Başkan Başol Ormanlı'ya yaptığı hizmetleri anlattı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, Kaymakam Nazım Madenoğlu ve daire müdürlerinin katılımı ile düzenlenen halk toplantısında beldeye 3 yılda yaptıkları hizmetleri anlattı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, Kaymakam Nazım Madenoğlu ve daire müdürlerinin katılımı ile düzenlenen halk toplantısında beldeye 3 yılda yaptıkları hizmetleri anlattı.

Ormanlı Beldesi'nde Kdz. Ereğli Kaymakmı Nazım Madenoğlu başkanlığında Belediye Başkanı Bayram Başol ve daire müdürlerinin de katılımı ile halk toplantısı düzenlendi.

Toplantıda vatandaşlara yaptığı hizmetler hakkında bilgi veren Başol, desteklerinden dolayı AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, Kaymakam Nazım Madenoğlu ve AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır'a teşekkür etti. Başol konuşmasında şu bilgileri verdi; "Ormanlı'da üç yıldır muhtarlarımızla, esnafımızla ve halkımızla sürekli istişare halindeyim. Ormanlı'yı ikiye ayıran köprü sel felaketinde kaybolmuştu. Bu köprüyü Ormanlı halkımızla beraber imece usulü 230 bin TL'ye yaptık. Bizim beldemiz 2 bin 400 nüfusa sahip olmasına rağmen belediyemizin imkanları doğrultusunda 25 köye hizmet vermeye çalışıyorum. Göreve geldiğimiz günden buyana 32 bin metre parke yaparak yüzde 70 oranında işlerimizi bitirdik. Çocuk oyun parklarımızı yaptık. Köylerde olduğu gibi bizim kültürümüzde olan ekmek fırınlarını mahallelerimize de yaptık. Ormanlı 25 köy ve 4 mahallesi ile burada toplanmasından dolayı sağlık hizmetlerini almada eksik kaldığını Sayın Kaymakamımıza ifade etmiştim. 112 için yer tahsisi yapıldı. Boyasını badanasını yaptık, personel tahsisi bakanlık onayından çıktı. Bu gün yada yarın il müdürümüz noksanları tespit etmek için buraya gelecek. En kısa sürede 112 burada hizmete açılacak. Geldiğimizde 1 çöp kamyonumuz vardı, çevre ve şehircilik bakanlığından bir tane daha hibe çöp aracımız oldu. Elimizdeki araçların tamamının bakımı yaptık. Hali hazırda şu anda 11 aracımızla ormanlıya hizmet ediyoruz. Bu hizmetlerin beldemize kazandırılmasında emeği geçen başta AK Parti Zonguldak Milletvekilimiz Faruk Çaturoğlu olmak üzere Kdz. Ereğli Kaymakamımız Nazım Madenoğlu ve AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır'a teşekkür ediyorum" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Kaymakam Madenoğlu vatandaşlara mikrofon vererek sorun ve taleplerini iletmelerini istedi. Gelen talepleri tek tek not alıp, bazılarına cevap veren Kaymakam Nazım Madenoğlu, bazı taleplerin yerine getirilmesi içinde toplantıda bulunan ilgili daire müdürlerine talimat verdi.

Toplantıda vatandaşlardan ilginç taleplerde geldi. Hasankahyalar köyünde yaşayan bir vatandaş arıcılık yaptığını ve arı kovanlarına ayıların saldırması nedeniyle büyük zarar gördüğünü belirterek yardım istedi. Kaymakam Madenoğlu'da Orman ile Gıda Tarım ve Hayvancılık ilçe müdürlerine talimat vererek bu konuda çalışma yapmalarını istedi. Belde sakinlerinden bir vatandaşın beldedeki jandarma karakolunun Ormanlı'ya yakışmadığını dile getirerek yeni karakol yapılmasını istemesi üzerine Madenoğlu vatandaşlara bu konuda bilgi vermesi için Kdz. Ereğli İlçe Jandarma Komutan Vekili Yüzbaşı Ünsal Demir'e söz verdi. Yüzbaşı Demir, karakol için yer tahsisinin yapıldığını, ödeneğinin hazır olduğunu ve ihale aşamasına geldiği bilgisini verdi.

Kaymakam Madenoğlu ilçede faaliyet gösteren demir çelik fabrikasının işe alımlarda babadan oğula takas yöntemini kullandığını, dolayısıyla bölge insanının işe girme şansı bulamadığını söylemesi üzerine ""Erdemir'in kendi uygulaması. Onların politikası. Çalışana vefa duygusu ile bunu yapıyorlar. Bununda azaltıldığını biliyorum" diye yanıt verdi.

Kaymakam Madenoğlu toplantıya katılan belediye başkanı, daire müdürleri ve vatandaşlara teşekkür ederek Ormanlı Beldesi'nden ayrıldı.
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