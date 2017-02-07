07.02.2017 12:20:09

Başkan Baran, SGK İzmit müdürünü ağırladı

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, SGK İzmit Müdürü Süleyman Soydan ve Necmi Özen'i makamında ağırladı. Yazar Müge Uçar'da yeni kitabının tanıtım toplantısına Başkan Baran'ı davet etti.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, SGK İzmit Müdürü Süleyman Soydan ve Necmi Özen'i makamında ağırladı. Yazar Müge Uçar'da yeni kitabının tanıtım toplantısına Başkan Baran'ı davet etti.Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, makamında ziyaretçilerini ağırladı. Başkan Baran'ın ilk konukları İzmit SGK Müdürü Süleyman Soydan ve Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşaviri Necmi Özen oldu. Konuklarını oldukça sıcak bir şekilde ağırlayan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Başkan İsmail Baran'ın ikinci konuğu ise yazar Müge Uçar oldu. Mehmet Ali Paşa'nın tarihine ışık tutacak olan kitabı tamamlayan ve 4 Mart'ta tanıtım kokteyli düzenleyecek olan Uçar, Başkan Baran'a davetiye takdim etti.Müge Uçar'ın uzun süren çalışma sonrasında tamamladığı kitapta, Mehmet Ali Paşa'nın 'asırlık' çınarları tarihe ışık tutuyor.