SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Başkan Baran öğrencilerle buluştu
13.02.2017 18:07:39

Başkan Baran öğrencilerle buluştu

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Orhangazi Anadolu Lisesi'nin Kariyer Günü'ne konuk oldu.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Orhangazi Anadolu Lisesi'nin Kariyer Günü'ne konuk oldu.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Körfez Orhangazi Anadolu Lisesi'nin düzenlediği Kariyer Günü'ne katıldı. Programa; Körfez Belediye Başkan Yardımcısı İsa Taş, Özel Kalem Müdürü Emrah Çoban, Orhangazi Anadolu Lisesi Müdürü İbrahim Yıldırım, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Öğrencilere kariyer konusunda önerilerde bulunan belirten Başkan İsmail Baran, "Sizlerin gelecek adına her daim hedefleri ve idealleri olsun. En önemlisi de bu vatan için sevdanız olsun" dedi.

Siyasete lise 1 çağında girdiğini ve her kademede çeşitli görevler aldığını belirten Başkan İsmail Baran, "Siyasete giriş nedenim millete hizmet etmek içindi. Her kademede görevler aldım. 2004 yılında Belediye Başkanlığı için aday oldum, olmadı. 2014'te ise başkan seçildim. Demek ki hedefe kilitlendiğiniz zaman başarabiliyorsunuz. Bu sefer olmadı diye asla vazgeçmeyin. Eğer siz hizmet etmek istiyor ve bunun için çaba gösteriyorsanız Allah önünüzü açar" diye konuştu.

Hizmet hayaliyle büyüdüğünü belirten Başkan İsmail Baran, "Biz gençliğimizde şunu hayal ederdik; 'İnanç ve hayallerimiz ile bu memleketi yöneterek işte yönetici böyle olmalı;' dedirteceğiz derdik. Bu hayalle büyüdük. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi; 'Muasır medeniyetler seviyesine' nasıl taşınırı dert ettik. 'Hayalim gerçekleşti' demek, her şeyin bittiği anlamına da gelmez. Göreve geldiğiniz zaman da neler yaptığınız çok önemli. Sizlerin gelecek adına her daim hedefleri ve idealleri olsun. En önemlisi de bu vatan için sevdanız olsun. Çünkü vatanını en çok seven insan, işini en iyi yapan insan demektir. Bu vatanın kendini çok iyi geliştirmiş bireylere ihtiyacı var. Gençlerdeki vatan sevgisini 15 Temmuz'da gördük. Tankların üstüne çıkan, 'vatanım, bayrağım' diyen bir gençlik vardı. Sizleri gerçekten alnınızdan öpüyorum. Vatan sevgisi olmayanlar ot gibi yaşar, ot gibi gider. İşte bu yüzden bizlere düşen görev de inanç değerlerine, milli ve manevi değerlerine bağlı, vatanına yürekten seven sevdalı bir gençlik yetiştirmek" şeklinde konuştu.

"Geleceğin idarecileri sizler olacaksınız" diyerek gençlere nasihatlerde bulunan Başkan İsmail Baran, "Aynı ecdadınızdan aldığınız mirası bir sonraki kuşağa sizler aktaracaksınız. Kendinizi çok iyi yetiştirmelisiniz. Bu sizin geleceğe güvenle bakmanızı sağlayacak. Bu konuda da özgüveninizin yüksek olması önemli. Ve o emin adımlarla yaptığınız çalışmalarda önünüzde hiçbir engel tanımayacaksınız. Hayat inişli çıkışlıdır. El bebek gül bebek olmaz. Bazen zorluk bazen de kolaylıklarla karşılaşırız. Ama sizler her türlü zorluğa, güzelliğe alışkın olacaksınız" ifadelerini kullandı.

Son olarak gençlere yönelik yatırımlardan bilgi veren Başkan Baran şöyle konuştu:

"Spor okullarıyla, kültür-sanat etkinlikleriyle ve eğitime verdiğimiz destekle bunu gösterdik. Spor akademilerinde şu an 3 bin 500 öğrenci var. Ve birçok spor tesisi daha yapacağız. Hedefimiz de bu sayıyı 10 binlere çıkarmak. Hedeflerinizde yakaladığınız yüzde 80 bile büyük başarıdır. Çok iddialı sözler söylemek sıkıntılı gibi gözükebilir ama çıtayı da her zaman yukarıda tutmakta fayda var. Geçtiğimiz yıl 10 milyon lira eğitime yaptığımız katkı var. Üniversite öğrencilerine burs veren tek belediyeyiz. 2 bin 800 öğrenciye burs veriyoruz. Sosyal belediyeciliğin gereği neyse gereğini yerine getiriyoruz."

Başkan Baran daha sonra öğrencilerin sorularını cevaplandırdı. Program sonrasında da Başkan İsmail Baran'a çiçek ve plaket takdim edildi.
    YORUM YAZ

YORUMLAR

Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,26 yükselişle 88.587,31 puandan tamamladı.
13.02.2017 18:24:39
AB'nin ekonomi raporunda 'iyimser Yunan ekonomisi' tahmini
AB'nin ekonomi raporunda 'iyimser Yunan ekonomisi' tahmini
Avrupa Birliği hazırladığı raporda, Yunanistan'ın mali hedeflerinin üzerinde bir performans sergileyeceği ve borç oranını düşüreceği tahmininde bulundu.
13.02.2017 18:17:55
AB Komisyonu: İngiltere’nin ekonomik büyümesi yavaşlayabilir
AB Komisyonu: İngiltere’nin ekonomik büyümesi yavaşlayabilir
AB Komisyonu'nun 'Avrupa Ekonomi Tahminleri' raporu yayınlandı. Raporda İngiltere ekonomisinin önümüzdeki yıllarda yavaşlamasının beklendiği belirtildi.
13.02.2017 18:13:55
Soğuk hava balığı vurdu
Soğuk hava balığı vurdu
İstanbul'da balık tükendi. Balıkçılar bunun nedeninin soğuk hava olduğunu belirtti.
13.02.2017 17:36:55
Kartal metrosunda intihar girişimi
Kartal metrosunda intihar girişimi
Kartal metro istasyonunda tekerlekli sandalye kullanan engelli bir şahıs, raylara atlayarak intihar girişiminde bulundu.
13.02.2017 17:30:18
Sakarya'da jeotermal kaynak bulundu
Sakarya'da jeotermal kaynak bulundu
Sapanca Uzunkum'da ulaşılan jeotermal kaynağın bin 180 metre derinlikten çıkarıldığı ve 40 derecenin üstünde sıcaklığının olduğu belirtildi.
13.02.2017 17:24:17
AB'den Türkiye için büyüme tahmini
AB'den Türkiye için büyüme tahmini
Avrupa Birliği (AB), Türkiye'nin bu yıl yüzde 2,8, 2018'de de yüzde 3,2 oranında büyüyeceği öngörüsünde bulundu.
13.02.2017 17:17:12
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Referandum anketinde rekor 'Evet' çıktı
Referandum anketinde rekor 'Evet' çıktı
Hizbullah'tan Suriye açıklaması
Hizbullah'tan Suriye açıklaması
Hizb-i İslami lideri Hikmetyar İstanbul'da mı?
Hizb-i İslami lideri Hikmetyar İstanbul'da mı?
'Erdoğan'ı öldürmekten vazgeçmediler'
'Erdoğan'ı öldürmekten vazgeçmediler'
CIA'den Suudi veliahta madalya
CIA'den Suudi veliahta madalya
'Evet demeyeceğim, idam yok'
'Evet demeyeceğim, idam yok'
TSK, IŞİD'in can damarlarını vurdu
TSK, IŞİD'in can damarlarını vurdu
'Rus ekip Türkiye'de denetleme yapacak'
'Rus ekip Türkiye'de denetleme yapacak'
Sözcü Yazarı: Hulusi Akar Başkan Yardımcısı olacak
Sözcü Yazarı: Hulusi Akar Başkan Yardımcısı olacak
Irak, PKK'nın maaşını kesti mi?
Irak, PKK'nın maaşını kesti mi?
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Şapka işareti kalktı mı? TDK Başkanı açıkladı
Şapka işareti kalktı mı? TDK Başkanı açıkladı
PYD Menbiç’te hendek kazıyor
PYD Menbiç’te hendek kazıyor
Suriye'de bir haftada 20 çocuk hayatını kaybetti
Suriye'de bir haftada 20 çocuk hayatını kaybetti
Lübnan lideri Hizbullah'a kefil oldu
Lübnan lideri Hizbullah'a kefil oldu
Erdoğan: 'Hayır' diyenler 15 Temmuz'un yanında
Erdoğan: 'Hayır' diyenler 15 Temmuz'un yanında
'Şu Kayı Boyu efsanesi'
'Şu Kayı Boyu efsanesi'
'Trump Gülen'i iade edebilir'
'Trump Gülen'i iade edebilir'
Türkiye, İsrail'den vize talebinde bulundu
Türkiye, İsrail'den vize talebinde bulundu
Dava Adamına Tavsiyeler
Dava Adamına Tavsiyeler
'Türkiye stratejik bir konuma sahip'
'Türkiye stratejik bir konuma sahip'

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları