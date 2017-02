13.02.2017 18:07:39

Başkan Baran öğrencilerle buluştu

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Orhangazi Anadolu Lisesi'nin Kariyer Günü'ne konuk oldu.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Orhangazi Anadolu Lisesi'nin Kariyer Günü'ne konuk oldu.Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Körfez Orhangazi Anadolu Lisesi'nin düzenlediği Kariyer Günü'ne katıldı. Programa; Körfez Belediye Başkan Yardımcısı İsa Taş, Özel Kalem Müdürü Emrah Çoban, Orhangazi Anadolu Lisesi Müdürü İbrahim Yıldırım, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Öğrencilere kariyer konusunda önerilerde bulunan belirten Başkan İsmail Baran, "Sizlerin gelecek adına her daim hedefleri ve idealleri olsun. En önemlisi de bu vatan için sevdanız olsun" dedi.Siyasete lise 1 çağında girdiğini ve her kademede çeşitli görevler aldığını belirten Başkan İsmail Baran, "Siyasete giriş nedenim millete hizmet etmek içindi. Her kademede görevler aldım. 2004 yılında Belediye Başkanlığı için aday oldum, olmadı. 2014'te ise başkan seçildim. Demek ki hedefe kilitlendiğiniz zaman başarabiliyorsunuz. Bu sefer olmadı diye asla vazgeçmeyin. Eğer siz hizmet etmek istiyor ve bunun için çaba gösteriyorsanız Allah önünüzü açar" diye konuştu.Hizmet hayaliyle büyüdüğünü belirten Başkan İsmail Baran, "Biz gençliğimizde şunu hayal ederdik; 'İnanç ve hayallerimiz ile bu memleketi yöneterek işte yönetici böyle olmalı;' dedirteceğiz derdik. Bu hayalle büyüdük. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi; 'Muasır medeniyetler seviyesine' nasıl taşınırı dert ettik. 'Hayalim gerçekleşti' demek, her şeyin bittiği anlamına da gelmez. Göreve geldiğiniz zaman da neler yaptığınız çok önemli. Sizlerin gelecek adına her daim hedefleri ve idealleri olsun. En önemlisi de bu vatan için sevdanız olsun. Çünkü vatanını en çok seven insan, işini en iyi yapan insan demektir. Bu vatanın kendini çok iyi geliştirmiş bireylere ihtiyacı var. Gençlerdeki vatan sevgisini 15 Temmuz'da gördük. Tankların üstüne çıkan, 'vatanım, bayrağım' diyen bir gençlik vardı. Sizleri gerçekten alnınızdan öpüyorum. Vatan sevgisi olmayanlar ot gibi yaşar, ot gibi gider. İşte bu yüzden bizlere düşen görev de inanç değerlerine, milli ve manevi değerlerine bağlı, vatanına yürekten seven sevdalı bir gençlik yetiştirmek" şeklinde konuştu."Geleceğin idarecileri sizler olacaksınız" diyerek gençlere nasihatlerde bulunan Başkan İsmail Baran, "Aynı ecdadınızdan aldığınız mirası bir sonraki kuşağa sizler aktaracaksınız. Kendinizi çok iyi yetiştirmelisiniz. Bu sizin geleceğe güvenle bakmanızı sağlayacak. Bu konuda da özgüveninizin yüksek olması önemli. Ve o emin adımlarla yaptığınız çalışmalarda önünüzde hiçbir engel tanımayacaksınız. Hayat inişli çıkışlıdır. El bebek gül bebek olmaz. Bazen zorluk bazen de kolaylıklarla karşılaşırız. Ama sizler her türlü zorluğa, güzelliğe alışkın olacaksınız" ifadelerini kullandı.Son olarak gençlere yönelik yatırımlardan bilgi veren Başkan Baran şöyle konuştu:"Spor okullarıyla, kültür-sanat etkinlikleriyle ve eğitime verdiğimiz destekle bunu gösterdik. Spor akademilerinde şu an 3 bin 500 öğrenci var. Ve birçok spor tesisi daha yapacağız. Hedefimiz de bu sayıyı 10 binlere çıkarmak. Hedeflerinizde yakaladığınız yüzde 80 bile büyük başarıdır. Çok iddialı sözler söylemek sıkıntılı gibi gözükebilir ama çıtayı da her zaman yukarıda tutmakta fayda var. Geçtiğimiz yıl 10 milyon lira eğitime yaptığımız katkı var. Üniversite öğrencilerine burs veren tek belediyeyiz. 2 bin 800 öğrenciye burs veriyoruz. Sosyal belediyeciliğin gereği neyse gereğini yerine getiriyoruz."Başkan Baran daha sonra öğrencilerin sorularını cevaplandırdı. Program sonrasında da Başkan İsmail Baran'a çiçek ve plaket takdim edildi.