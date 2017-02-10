10.02.2017 12:59:48

Başkan Baran, 'Kendi esnafımızı destekliyoruz'

Körfez Tuğrul caddesinde esnaf ziyareti yapan Başkan Baran, ilçenin çıtasının yükselmesi için esnafı her zaman desteklediklerini söyledi.

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Körfez Tuğrul caddesinde esnaf ziyareti yapan Başkan Baran, ilçenin çıtasının yükselmesi için esnafı her zaman desteklediklerini söyledi.Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Körfez Tuğrul caddesinde hem esnafı dolaştı hem de vatandaşlarla sohbet etti. Cadde üzerinde vatandaşlarla ayaküstü sohbet gerçekleştiren Başkan Baran, bölge esnafını da ziyaretinde onların talep ve önerilerini dinledi. Esnafın talep ve önerilerini önemsediklerini belirten Başkan İsmail Baran, ilçede ticaretin canlanmasının ilçenin çıtasını daha da yükselteceğini belirtti.Yerli sermaye ile yerli üreticinin kalkınması için hükümetin birçok girişimde bulunduğunun da altını çizen Başkan Baran, "Esnafımıza yönelik birçok proje geliştiriliyor. Hükümetimizde bu konuda ciddi adımlar atıyor. Sadece şehir merkezimizdeki esnaf değil, köylerdeki tarımla ilgilenen vatandaşlarımız için tarımsal destek noktasında da projeler var. Hem biz, hem Büyükşehir Belediyemiz hem de hükümetimiz her türlü desteği sunuyor. Bu çerçevede hükümetimizin desteğini alarak bizlerde kendi ilçemizde esnafımıza yönelik önemli projeleri hayata geçirdik. Gerçekleştirdiğimiz esnaf ve bilgilendirme toplantıları ile ilçe esnafımızın taleplerine çeşitli çözümler ürettik. Esnafımızı önemsiyoruz. Biliyoruz ki bölgemiz kalkınacaksa bunu esnafımızla başaracağız" ifadelerini kullandı.