21.02.2017 14:08:23

Başkan Baran işyeri açılışına katıldı

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Tütünçiftlik'te hizmet vermeye başlayan bir işyerinin açılışına katıldı.

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Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Tütünçiftlik'te hizmet vermeye başlayan bir işyerinin açılışına katıldı.Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Körfez Güney Mahallesi Tınaztepe Sokak'ta hizmet vermeye başlayan eczanenin açılışına katıldı. Açılışa Başkan İsmail Baran dışında Körfez Ticaret Odası Başkanı Sibel Moralı, meclis üyeleri, siyasiler, iş adamları ve STK temsilcileri katıldı. Açılışta konuşan Başkan İsmail Baran, "Duru Eczanesi'nin açılışını yaptık. Körfez'e hayırlı olsun diyor, iş yeri sahibimize hayırlı kazançlar diliyorum" ifadelerini kullandı.İşyeri sahibine başarılar dileyen Başkan Baran, "Açılan eczanenin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Açılan her yeni işyeri ile hem ilçemiz, hem ilimiz, hem de ülkemiz ekonomisine bir nebzede olsa katkı sağlanmış olunuyor. Nihal Hanım'a eczanesi ile şifalar dağıtmasını diliyorum" dedi.İşletmeci de açılışa katılan misafirlere teşekkür ederek, Körfez'e en iyi şekilde hizmet edeceklerini belirtti.